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CBN e a Política

A comissão da Assembleia do ES que não se reuniu nem uma vez em 2023

Ouça as análises da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 17:45

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

20 set 2023 às 17:45
Assembleia Legislativa do Espírito Santo tem 18 comissões permanentes
Assembleia Legislativa do Espírito Santo tem 18 comissões permanentes Crédito: Carlos Alberto Silva
Os holofotes voltam-se ao plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo quando algum projeto polêmico ou de amplo impacto está em vias de ser votado pelos deputados estaduais. Além das sessões, das quais participam todos os 30 parlamentares, entretanto, a Casa é movida pelas reuniões realizadas pelas comissões permanentes. É lá que os projetos são debatidos e recebem pareceres antes de irem ao plenário.
Ao todo, a Assembleia tem 18 comissões desse tipo. Mas uma delas, a de Turismo e Desporto, está parada, sem realizar nem uma reunião, desde fevereiro. No dia 14 daquele mês, os três membros titulares elegeram quem deveria ser o presidente e o vice-presidente do grupo: Coronel Weliton (PTB) e Allan Ferreira (Podemos), respectivamente. A eleição durou poucos minutos, como registra a ata. Depois daquela data, nunca mais a comissão se reuniu. Este é o tema do comentário de Letícia Gonçalves, nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 20-09-23
A NOTA DA ASSEMBLEIA
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo destaca que nenhuma matéria avocada para a Comissão de Turismo teve sua tramitação prejudicada. Quanto ao número de servidores, toda a estrutura organizacional foi readequada, inclusive permitindo a realização do futuro concurso público. Assim, todas as designações de servidores já foram normalizadas, acompanhando, inclusive, o planejamento estratégico do Poder Legislativo e da própria Comissão, para que os trabalhos sejam realizados e debatendo boas práticas implementadas ao redor do Brasil para aplicarmos em território capixaba. Inclusive, o presidente da Comissão de Turismo, deputado Cel. Weliton, tem participado de debates dentro do Parlamento, como o Projeto dos Arranjos Produtivos que tem sido realizado com os municípios capixabas, visando fortalecer não só a agricultura familiar, mas também o agroturismo no Espírito Santo.

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