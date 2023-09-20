A comissão da Assembleia do ES que não se reuniu nem uma vez em 2023

Assembleia Legislativa do Espírito Santo tem 18 comissões permanentes Crédito: Carlos Alberto Silva

Os holofotes voltam-se ao plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo quando algum projeto polêmico ou de amplo impacto está em vias de ser votado pelos deputados estaduais. Além das sessões, das quais participam todos os 30 parlamentares, entretanto, a Casa é movida pelas reuniões realizadas pelas comissões permanentes. É lá que os projetos são debatidos e recebem pareceres antes de irem ao plenário.

Ao todo, a Assembleia tem 18 comissões desse tipo. Mas uma delas, a de Turismo e Desporto, está parada, sem realizar nem uma reunião, desde fevereiro. No dia 14 daquele mês, os três membros titulares elegeram quem deveria ser o presidente e o vice-presidente do grupo: Coronel Weliton (PTB) e Allan Ferreira (Podemos), respectivamente. A eleição durou poucos minutos, como registra a ata. Depois daquela data, nunca mais a comissão se reuniu. Este é o tema do comentário de Letícia Gonçalves, nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN e a Política - 20-09-23

A NOTA DA ASSEMBLEIA