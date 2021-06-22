Você é "cringe"? Entenda o termo que tomou conta das redes sociais

Nesta edição do CBN e a Família, o papo vai ser "cringe"! O significado desse termo ganhou uma intensa repercussão nas redes sociais nas últimas semanas. A palavra, de origem inglesa, consiste em uma gíria utilizada para se referir às situações desconfortantes e constrangedoras vivenciadas por determinada pessoa. Usuários da internet popularizaram o termo, que significa algo como "vergonhoso", em tradução livre, e vem sendo usado principalmente em discussões entre as chamadas gerações Milennials e Z para justificar costumes e atitudes. Assunto para Adriana Müller! Afinal, o que você, alguma vez, considerou "cringe"?