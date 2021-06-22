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Redes Sociais

Millennials x Geração Z

Você é "cringe"? Entenda o termo que tomou conta das redes sociais

A análise é da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 17:37

Publicado em 

22 jun 2021 às 17:37
Você é cringe?
Você é cringe? Crédito: Reprodução/Internet
Nesta edição do CBN e a Família, o papo vai ser "cringe"! O significado desse termo ganhou uma intensa repercussão nas redes sociais nas últimas semanas. A palavra, de origem inglesa, consiste em uma gíria utilizada para se referir às situações desconfortantes e constrangedoras vivenciadas por determinada pessoa. Usuários da internet popularizaram o termo, que significa algo como "vergonhoso", em tradução livre, e vem sendo usado principalmente em discussões entre as chamadas gerações Milennials e Z para justificar costumes e atitudes. Assunto para Adriana Müller! Afinal, o que você, alguma vez, considerou "cringe"?
CBN e a Família - 22/06/2021

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