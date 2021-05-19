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CBN e a Família

Tem dormido mal? Entenda se você sofre de ansiedade noturna

Ouça as orientações da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 15:44

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

19 mai 2021 às 15:44
O assunto é sono!
O assunto é sono! Crédito: Unsplash
Você tem percebido que sua qualidade do sono está em baixa nos últimos tempos? Pois fique atento pois isso pode está ligado aos sinais de uma "ansiedade noturna". É sobre esse assunto que Adriana Müller trata nesta edição do CBN e a Família. A ansiedade noturna pode ser causada, por exemplo, pelos altos níveis de estresse que geramos durante o dia, seja pelo trabalho ou pela família. Quando chega a noite você tem a impressão que não consegue se "desligar" e a cabeça fica a mil? Ouça as orientações:
CBN e a Família - 18/05/2021

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