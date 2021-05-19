Tem dormido mal? Entenda se você sofre de ansiedade noturna

Você tem percebido que sua qualidade do sono está em baixa nos últimos tempos? Pois fique atento pois isso pode está ligado aos sinais de uma "ansiedade noturna". É sobre esse assunto que Adriana Müller trata nesta edição do CBN e a Família. A ansiedade noturna pode ser causada, por exemplo, pelos altos níveis de estresse que geramos durante o dia, seja pelo trabalho ou pela família. Quando chega a noite você tem a impressão que não consegue se "desligar" e a cabeça fica a mil? Ouça as orientações: