Síndrome da cabana: pandemia pode levar ao medo de sair do isolamento

Síndrome da cabana Crédito: Sasha Prasastika/Pexels

Você já ouviu falar da "síndrome da cabana"? Em tempos de isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus, especialistas apontam que esse fenômeno psicológico - e não uma enfermidade -, causado por um período de isolamento prolongado, pode levar à alta irritabilidade, estresse, agressividade, inquietação claustrofóbica, angústia e desconfiança quando uma pessoa fica confinada por um longo período de tempo.

Esse é o assunto de Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família, que analisa como podemos contornar essa situação. Ouça as explicações da comentarista!

Your browser does not support the audio element. CBN E A FAMÍLIA - 28-07-20