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CBN E A FAMÍLIA

Síndrome da cabana: pandemia pode levar ao medo de sair do isolamento

Ouça a edição desta terça-feira (28) do CBN e a Família, com Adriana Müller!

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 16:08
Síndrome da cabana Crédito: Sasha Prasastika/Pexels
Você já ouviu falar da "síndrome da cabana"? Em tempos de isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus, especialistas apontam que esse fenômeno psicológico - e não uma enfermidade -, causado por um período de isolamento prolongado, pode levar à alta irritabilidade, estresse, agressividade, inquietação claustrofóbica, angústia e desconfiança quando uma pessoa fica confinada por um longo período de tempo.
Esse é o assunto de Adriana Müller, nesta edição do CBN e a Família, que analisa como podemos contornar essa situação. Ouça as explicações da comentarista!
CBN E A FAMÍLIA - 28-07-20
“É uma realidade que desperta curiosidade e pode ser encarada como ‘nova’, mas, de forma prática, isso não existe! Não podemos levar pro campo da infodemia, mas de como superar os efeitos que esse isolamento social nos traz, de forma assertiva”, explica Adriana.

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