Falta empatia aos jovens que ignoram Covid e ficam em aglomerações?

Os registros de aglomerações, como praias e bares lotados, sobretudo de jovens, é frequente no Espírito Santo. Não há respeito pela medidas de biossegurança, como o distanciamento social e o uso de máscaras, que previnem o risco de contaminação pelo novo coronavírus. O que pode está por trás desse comportamento, mesmo em meio a um novo avanço da covid-19? Tema para análise de Adriana Müller. Falta empatia e conscientização? A comentarista analisa e salienta: "é preciso equilibrar o 'quero', 'posso' e 'devo'". Ouça: