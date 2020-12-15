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Falta empatia aos jovens que ignoram Covid e ficam em aglomerações?

Quem analisa o assunto é a psicóloga Adriana Müller

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:01

Publicado em 

15 dez 2020 às 17:01
Covid-19: moradores denunciam aglomeração e festa clandestina na Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Internauta/A Gazeta
Os registros de aglomerações, como praias e bares lotados, sobretudo de jovens, é frequente no Espírito Santo. Não há respeito pela medidas de biossegurança, como o distanciamento social e o uso de máscaras, que previnem o risco de contaminação pelo novo coronavírus. O que pode está por trás desse comportamento, mesmo em meio a um novo avanço da covid-19? Tema para análise de Adriana Müller. Falta empatia e conscientização? A comentarista analisa e salienta: "é preciso equilibrar o 'quero', 'posso' e 'devo'". Ouça:
CBN e a Família - 15-12-20

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