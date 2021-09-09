Como falar com as crianças sobre pornografia na internet?

De acesso fácil, conteúdos impróprios na internet, como pornografia, chegam às crianças e, na maior parte dos casos, os pais e responsáveis não sabem como discutir esse assunto junto aos pequenos. Apesar de dispositivos de segurança no ambiente online, pais e mães se surpreendem ao se deparar com esses materiais na tela dos filhos. "E agora?". Temas envolvendo sexualidade, por exemplo, costumam ser tabus. Adriana Müller traz sua análise, nesta edição do CBN e a Família, que conta com a participação especial da escritora e artista Maria Sanz. Ouça: