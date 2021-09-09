Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Família

Como falar com as crianças sobre pornografia na internet?

Adriana Müller traz as explicações; a escritora e artista Maria Sanz participa da conversa

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2021 às 17:40
Criança em frente à tela de celular, vício tecnológico, mexer no smartphone
Pais se surpreendem ao se deparar com conteúdos impróprios na tela dos filhos Crédito: Freepik
De acesso fácil, conteúdos impróprios na internet, como pornografia, chegam às crianças e, na maior parte dos casos, os pais e responsáveis não sabem como discutir esse assunto junto aos pequenos. Apesar de dispositivos de segurança no ambiente online, pais e mães se surpreendem ao se deparar com esses materiais na tela dos filhos. "E agora?". Temas envolvendo sexualidade, por exemplo, costumam ser tabus. Adriana Müller traz sua análise, nesta edição do CBN e a Família, que conta com a participação especial da escritora e artista Maria Sanz. Ouça:
CBN e a Família - 09/09/2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ameaças ao Pix e de novo tarifaço expõem Flávio e podem dar vitória a Lula em eleição apertada, dizem analistas
Imagem de destaque
Dentista indiciada por lesão corporal no ES apaga mais de 160 publicações com procedimento facial no Instagram
A residência fica em uma fazenda de café e funciona como alojamento para trabalhadores da colheita.
Causa de explosão que matou trabalhadores em Vila Valério segue sem resposta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados