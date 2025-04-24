Ambivalência afetiva: é possível ter sentimentos diferentes numa mesma situação?

Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller traz como destaque o conceito de "ambivalência afetiva". Do que se trata? A ambivalência afetiva é uma experiência de ter sentimentos opostos em relação a uma mesma situação ou pessoa. Exemplo prático: a reação dos pais quando o filho passa na faculdade. Para muitos, vem o sentimento de felicidade, alegria, pela conquista do filho. Por outro lado, a apreensão e preocupação diante de um novo mundo que é aberto. Como lidar com esses sentimentos? Ouça a conversa completa!