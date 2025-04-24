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CBN e a Família

Ambivalência afetiva: é possível ter sentimentos diferentes numa mesma situação?

A análise é da comentarista Adriana Müller

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 17:51

Publicado em 

24 abr 2025 às 17:51
Amor
Amor Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller traz como destaque o conceito de "ambivalência afetiva". Do que se trata? A ambivalência afetiva é uma experiência de ter sentimentos opostos em relação a uma mesma situação ou pessoa. Exemplo prático: a reação dos pais quando o filho passa na faculdade. Para muitos, vem o sentimento de felicidade, alegria, pela conquista do filho. Por outro lado, a apreensão e preocupação diante de um novo mundo que é aberto. Como lidar com esses sentimentos? Ouça a conversa completa!
CBN e a Família - 24-04-25

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