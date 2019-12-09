Quais são os segredos nutricionais da dupla arroz e feijão

Arroz com feijão Crédito: Reprodução

Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica fala sobre os segredos que envolvem o mais querido e característico prato brasileiro: o famoso arroz e feijão. Quantos aos diferentes tipos dos dois produtos, a nutricionista explica o que observar. "Quanto ao arroz, o melhor em termos nutritivos é o integral, enquanto os outros podemos ajudar fazendo o preparo com quinoa, linhaça, grãos de trigo ou ainda usar a água da cenoura e chuchu no cozimento", diz.

Já sobre o feijão, as cores ajudam a diferenciar. "O preto é o que mais possui ferro, assim como o vermelho num menor patamar. Os brancos, como o fradinho, tem menos carboidrato", ressalta. Ouça as explicações completas:

Your browser does not support the audio element. Boa Mesa CBN - 09-12-19

Dica: