Quais são os segredos nutricionais da dupla arroz e feijão

Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica fala sobre os segredos que envolvem o mais querido e característico prato brasileiro: o famoso arroz e feijão. Quantos aos diferentes tipos dos dois produtos, a nutricionista explica o que observar. "Quanto ao arroz, o melhor em termos nutritivos é o integral, enquanto os outros podemos ajudar fazendo o preparo com quinoa, linhaça, grãos de trigo ou ainda usar a água da cenoura e chuchu no cozimento", diz.
Já sobre o feijão, as cores ajudam a diferenciar. "O preto é o que mais possui ferro, assim como o vermelho num menor patamar. Os brancos, como o fradinho, tem menos carboidrato", ressalta. Ouça as explicações completas:
Boa Mesa CBN - 09-12-19
Dica:
Para quem costuma evitar o consumo de feijão por causa da fermentação no organismo, Roberta lembra que basta deixar os grãos de molho na noite anterior ao preparo, que isso vai reduzir as substâncias que provocam essa sensação no organismo.