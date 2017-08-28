Rio Branco e Espírito Santo garantem vaga na semifinal da Copa ES

Rio Branco e Espírito Santo passaram de fase com duas rodadas de antecedência na Chave A da Copa ES. O alvinegro nem precisou vencer para isso. O empate em 1 a 1 contra o Real Noroeste teve como destaque o belo gol marcado pelo atacante Charles, que após um chapéu no defensor, tocou na saída do goleiro. Já o Espírito Santo venceu o Serra pelo placar mínimo. Confira os destaques do futebol capixaba com o jornalista Eduardo Dias no Arquibancada CBN:
Arquibancada CBN - 28-08-17.mp3
Bem encaminhada na Chave B, a Desportiva goleou o Linhares por 4 a 0 e garantiu a quinta vitória na competição. O atacante Madison, que não balançava as redes desde janeiro, fez o quarto gol e a torcida grená aproveitou e brincou com a situação. No outro jogo da Chave, o Atlético Itapemirim derrotou o Sport-ES por 2 a 0.
Brasileirão
O menos esperado aconteceu e o líder Corinthians perdeu em casa para o lanterna Atlético-GO. Nos clássicos, o Vasco venceu o Fluminense e o Palmeiras derrotou o São Paulo. Quem se deu bem foi o Flamengo, ao vencer o Atlético-PR por 2 a 0, porém a distância para o alvinegro paulista é ainda de 15 pontos. Por último, no duelo do G-6, o Cruzeiro empatou em casa contra o Santos.