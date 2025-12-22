Corinthians Tetracampeão: O Desfecho da Copa do Brasil no Arquibancada CBN

Nesta edição do Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Sousa falou sobre a conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil pelo Corinthians, que venceu o Vasco por 2 a 1 ontem (21), no Maracanã. Com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay, o Timão superou a pressão de quase 70 mil torcedores e garantiu o prêmio de R$ 75 milhões. O comentarista destacou a organização tática sob o comando de Dorival Júnior e as defesas cruciais de Hugo Souza, que impediram o empate vascaíno nos acréscimos. Acompanhe a conversa completa!

