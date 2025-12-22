Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Arquibancada CBN

Corinthians Tetracampeão: O Desfecho da Copa do Brasil no Arquibancada CBN

Acompanhe o comentário do jornalista Filipe Sousa

Publicado em 22 de Dezembro de 2025 às 17:23

Publicado em 

22 dez 2025 às 17:23
Corinthians vence Vasco e é tetra da Copa do Brasil
Corinthians vence Vasco e é tetra da Copa do Brasil Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Nesta edição do Arquibancada CBN, o comentarista Filipe Sousa falou sobre a conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil pelo Corinthians, que venceu o Vasco por 2 a 1 ontem (21), no Maracanã. Com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay, o Timão superou a pressão de quase 70 mil torcedores e garantiu o prêmio de R$ 75 milhões. O comentarista destacou a organização tática sob o comando de Dorival Júnior e as defesas cruciais de Hugo Souza, que impediram o empate vascaíno nos acréscimos. Acompanhe a conversa completa! 
Arquibancada CBN - 22-12-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Parkinson
Novo tratamento para Parkinson avançado é aprovado pela Anvisa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados