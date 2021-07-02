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Contagem regressiva para os capixabas que vão disputar as Olimpíadas de Tóquio

Ouça os comentários do jornalista esportivo Filipe Souza

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:01

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

02 jul 2021 às 18:01
Capixabas na expectativa para os Jogos Olímpicos de Tóquio
Capixabas na expectativa para os Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Divulgação
O mês de julho chegou e com ele a contagem regressiva para o início das Olimpíadas de Tóquio! O maior evento esportivo do mundo foi adiado em um ano por pandemia. Entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021, o Japão se torna o palco destinado a presenciar novos recordes e momentos que vão entrar para a história. Neste ano, com menos vagas em disputa, o Espírito Santo pode contar até com 10 participantes. Seis já estão praticamente garantidos, enquanto outros quatro ainda disputam o pré-olímpico ou estão no aguardo da convocação definitiva para a delegação que vai à Tóquio. Assunto para Filipe Souza, que detalha os nomes nesta edição do Arquibancada CBN!
Arquibancada CBN - 02/07/2021

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