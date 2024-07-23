Serra tem convenção "fantasma" e novo presidente de partido a caminho

Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz com destaque que um dia antes da realização da convenção que homologaria o apoio do União Brasil da Serra ao pré-candidato a prefeito Weverson Meireles (PDT), a Executiva nacional do partido dissolveu o órgão provisório que comandava o partido na cidade. A manobra ocorreu por intermédio do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, recém-filiado ao União. Na Serra, ele apoia a pré-candidatura do deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos). O objetivo é nomear um novo órgão provisório municipal e, assim, tirar o partido do palanque de Weverson e levá-lo aos braços de Muribeca.