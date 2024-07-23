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CBN e a Política

Serra tem convenção "fantasma" e novo presidente de partido a caminho

Ouça os detalhes com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 11:36

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

23 jul 2024 às 11:36
Weverson Meireles na convenção do União Brasil da Serra
Weverson Meireles na convenção do União Brasil da Serra Crédito: Instagram/@weversonmeireles
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz com destaque que um dia antes da realização da convenção que homologaria o apoio do União Brasil da Serra ao pré-candidato a prefeito Weverson Meireles (PDT), a Executiva nacional do partido dissolveu o órgão provisório que comandava o partido na cidade. A manobra ocorreu por intermédio do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, recém-filiado ao União. Na Serra, ele apoia a pré-candidatura do deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos). O objetivo é nomear um novo órgão provisório municipal e, assim, tirar o partido do palanque de Weverson e levá-lo aos braços de Muribeca.
No sábado (20), entretanto, o União Brasil da Serra, mesmo após ter sido inativado pela Executiva nacional, realizou a convenção partidária. No evento, foi reafirmado o endosso a Weverson, pupilo do prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT). O pré-candidato até discursou lá. Também foram homologados os nomes dos candidatos a vereador do União Brasil, chapa composta por 18 homens e 6 mulheres. O presidente municipal do partido até a última quinta-feira (18) era o secretário adjunto de Defesa Social da Serra, Antônio Carlos Barbosa Coutinho, o coronel Coutinho. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 23-07-24

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