Os bastidores da reeleição de Marcelo Santos na Assembleia

Marcelo Santos reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Lucas S. Costa/Ales

O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União Brasil), foi reeleito para comandar a Casa pelos próximos dois anos. A votação, na segunda-feira (3), foi unânime. Em 2023, quando ele foi alçado pela primeira vez ao posto, Camila Valadão (PSOL) e Lucas Polese (PL) votaram contra. Agora, fizeram coro aos elogios ao colega. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves.

Marcelo, na sessão de segunda-feira, foi incensado por todos e considerado "o melhor presidente que a Assembleia já teve", por Denninho Silva (União Brasil) e José Esmeraldo (PDT). O presidente reeleito foi até carregado no colo por Capitão Assumção (PL) e Alexandre Xambinho (União Brasil) em comemoração ao resultado unânime da votação, que já era esperado.

Iriny Lopes (PT) exaltou Marcelo Santos como "maestro". "E a nossa orquestra tocou direitinho", completou a petista. Marcelo contava há tempos com o apoio da maioria dos deputados, mas faltava ser endossado pelo governador Renato Casagrande (PSB) para obter a recondução ao cargo.



Conseguiu o aval do socialista após se comprometer com o projeto eleitoral dos casagrandistas para 2026, que hoje é personificado pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato ao Palácio Anchieta. No discurso da vitória, Marcelo agradeceu "pelo apoio e pela confiança" e citou Ricardo mais de uma vez. Ouça a conversa completa!