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CBN e a Política

Ônibus com placas do ES é apreendido em ato golpista em Brasília

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 12:37

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

10 jan 2023 às 12:37
Bolsonaristas invadem Congresso e STF
Bolsonaristas invadem Congresso e STF Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Um ônibus com placas de Montanha, no Espírito Santo, está entre os veículos apreendidos durante os atos golpistas perpetrados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Distrito Federal no domingo (8). A placa do veículo, CYB3674, aparece na lista de 87 já identificados pela Polícia Federal e citados em decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. "Os proprietários deverão ser identificados e ouvidos em 48 (quarenta e oito) horas, apresentando a relação e identificação de todos os passageiros, dos contratantes do transporte, inclusive apresentando contratos escritos, caso existam, meios de pagamento e quaisquer outras informações pertinentes", determinou o ministro.
De acordo com um banco de dados oficial do governo do Espírito Santo, o ônibus tem capacidade para 53 passageiros e pertence à empresa Bredoff Transporte Turismo LTDA ME, com sede em Montanha. O dono da empresa, Julcimar Bredoff, conhecido como Alemão, afirmou à coluna da jornalista Letícia Gonçalves que vendeu o veículo há cerca de um ano e meio para uma pessoa de Belo Horizonte. Segundo Letícia, "é importante observar, entretanto, que o fato de um veículo ter placas de uma cidade/estado não quer dizer que ele realmente partiu de lá, mas é um indício. Os proprietários dos ônibus não necessariamente são partícipes dos atos golpistas. Alguns apenas alugaram veículos, que integram frotas de empresas de turismo". Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 10-01-23.mp3

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