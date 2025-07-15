O que Lula fez e o que deixou de fazer em visita ao Espírito Santo

Lula usa boné "O Brasil é dos brasileiros" em meio a crise com Donald Trump Crédito: Ricardo Medeiros

A campanha do governo federal "O Brasil é dos Brasileiros" foi lançada em abril e, até então, não fez muito sucesso. Aliás, os bonés utilizados pelo presidente Lula (PT) e outros integrantes da gestão ostentando a frase poderiam facilmente ser confundidos com uma mensagem xenofóbica, ainda que não fosse essa a intenção da agência de publicidade que criou o mote. "O Brasil é dos Brasileiros" ganhou um improvável impulso, porém, graças ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs um tarifaço ao Brasil como forma de chantagem para tentar angariar benefícios para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Este é o destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves.

Ao subir no palco em Linhares, na sexta-feira (11), Lula mostrou que pretende fazer do limão uma limonada. Se a tarifa de 50% de importação a produtos brasileiros for mesmo aplicada pelos americanos, o agronegócio, a siderurgia e o setor de rochas vão sofrer, no Espírito Santo e no Brasil, com reflexos ruins na economia e, consequentemente, na gestão do petista. Politicamente, entretanto, o presidente ganhou a oportunidade de apontar Trump como um inimigo em comum de todos os brasileiros e os Bolsonaro como causadores do problema. Uma estratégia óbvia e potencialmente eficiente. Assim, Lula usou o boné azul com a frase da campanha por boa parte do tempo em Linhares.

E não foi só isso. Os discursos dele, dos ministros e de quase todos os participantes do evento foi permeado por críticas a Trump, a Bolsonaro e companhia. O chefe do Executivo federal fez na cidade capixaba a primeira participação em evento público desde o anúncio do tarifaço e não perdeu a oportunidade. Desafiou o presidente dos EUA, afirmou que o Brasil "não vai baixar a cabeça", apelou ao nacionalismo, chamou Bolsonaro de "coisa" e ainda imitou e ironizou um dos filhos do adversário: "Trump, solta meu pai". A visita presidencial nada tinha a ver, oficialmente, com o tarifaço. Lula foi a Linhares anunciar o início do pagamento do Programa de Transferência de Renda para agricultores familiares e pescadores do Espírito Santo no âmbito do Novo Acordo do Rio Doce, voltado à reparação socioeconômica dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG). A plateia abrigada no Parque de Exposições da cidade foi composta por pessoas afetadas pelo desastre, políticos locais e, principalmente, por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e sindicalistas. Ouça a conversa completa e entenda!