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CBN e a Política

"Não vou politizar nada", diz novo secretário estadual de Saúde

Tyago Hoffmann (PSB) substitui Miguel Duarte Neto que agora é diretor de operações da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova)

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 12:35

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

07 jan 2025 às 12:35
Tyago Hoffmann
Tyago Hoffmann (PSB), deputado estadual licenciado Crédito: Carlos Alberto Silva
O deputado estadual licenciado Tyago Hoffmann (PSB) foi nomeado, na sexta-feira (3), secretário estadual de Saúde, substituindo Miguel Duarte Neto, que passou a ser diretor de operações da Fundação Estadual de Inovação em Saúde (Inova). Este é o tema em destaque no "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves. A comentarista explica:
A mudança foi promovida pelo governador Renato Casagrande (PSB). Mas por quê? Hoffmann é aliado de primeira hora do chefe do Executivo, foi eleito, em 2022, para o primeiro mandato na Assembleia Legislativa e tem um histórico de cargos exercidos na gestão estadual. Foi secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, da Casa Civil, de Governo, além de subsecretário para Assuntos Administrativos e Financeiros na Secretaria de Saúde. É economista e tem mestrado na área, mas é a relação política com Casagrande que chama a atenção.
O deputado é um dos articuladores do governador e deve continuar, nos bastidores, a exercer influência. Na noite de sexta-feira (3), após o primeiro dia de trabalho oficial na Sesa, Hoffmann concedeu entrevista à coluna da jornalista; O secretário destacou ter atuação técnica, "um técnico com mandato, como já disse o governador", mas o próprio Hoffmann revelou, em outras palavras, que sua faceta política foi determinante para a escolha dele para o cargo. Ouça a análise  completa!
CBN - CBN e a Política - 07-01-25.mp3

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