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CBN e a Política

Euclério Sampaio: "Estou decidido a disputar o Senado"

Acompanhe o comentário de Letícia Gonçalves.

Publicado em 24 de Setembro de 2025 às 16:40

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

24 set 2025 às 16:40
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica Crédito: Letícia Gonçalves
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), chegou a se movimentar meses atrás, nos bastidores, para tentar ser candidato ao Palácio Anchieta em 2026, mas desistiu da ideia após, de acordo com ele mesmo, ouvir do governador Renato Casagrande (PSB) que o candidato casagrandista já está definido e vai ser o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). Agora, Euclério está decidido a disputar o Senado, alinhado a Casagrande, mas não necessariamente como integrante oficial da chapa dele e de Ricardo. Este é o tema em destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - LETICIA COELHO NOGUEIRA - 24-09-25.mp3

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