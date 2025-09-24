Euclério Sampaio: "Estou decidido a disputar o Senado"

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), chegou a se movimentar meses atrás, nos bastidores, para tentar ser candidato ao Palácio Anchieta em 2026, mas desistiu da ideia após, de acordo com ele mesmo, ouvir do governador Renato Casagrande (PSB) que o candidato casagrandista já está definido e vai ser o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). Agora, Euclério está decidido a disputar o Senado, alinhado a Casagrande, mas não necessariamente como integrante oficial da chapa dele e de Ricardo. Este é o tema em destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!