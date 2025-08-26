Euclério, de pré-candidato ao governo do ES a pré-candidato ao Senado

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), inicialmente movimentou-se, nos bastidores, para viabilizar a própria candidatura ao Palácio Anchieta, após ser citado pelo governador Renato Casagrande (PSB) como um dos possíveis concorrentes ao posto. Depois, Euclério mudou o curso e passou a ser um dos mais ferrenhos apoiadores do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que se consolidou como pré-candidato ao governo dentro do grupo casagrandista. Agora, o prefeito de Cariacica está em outra empreitada. Permanece no palanque de Ricardo, mas também se coloca como pré-candidato ao Senado. O MDB, assim, lançaria um "bonde pesadão", já que concorreria ao Palácio e ao Senado. Este é o destaque desta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Acompanhe!