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CBN e a Política

Euclério, de pré-candidato ao governo do ES a pré-candidato ao Senado

Acompanhe a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 26 de Agosto de 2025 às 11:05

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

26 ago 2025 às 11:05
Euclério Sampaio, prefeito eleito de Cariacica
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), inicialmente movimentou-se, nos bastidores, para viabilizar a própria candidatura ao Palácio Anchieta, após ser citado pelo governador Renato Casagrande (PSB) como um dos possíveis concorrentes ao posto. Depois, Euclério mudou o curso e passou a ser um dos mais ferrenhos apoiadores do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que se consolidou como pré-candidato ao governo dentro do grupo casagrandista. Agora, o prefeito de Cariacica está em outra empreitada. Permanece no palanque de Ricardo, mas também se coloca como pré-candidato ao Senado. O MDB, assim, lançaria um "bonde pesadão", já que concorreria ao Palácio e ao Senado. Este é o destaque desta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia GonçalvesAcompanhe!
CBN - CBN e a Política -26-08-25.mp3

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