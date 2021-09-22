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Me Explica Direito

"Passaporte da vacina" é uma medida discriminatória?

Ouça a análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 12:07

Publicado em 

22 set 2021 às 12:07
Certificado de vacinação, passaporte da vacina
Certificado de vacinação, passaporte da vacina Crédito: Pixabay
Cidades brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo já estão emitindo certificados de vacinação para liberar acesso de cidadãos a eventos e locais coletivos. O tema está ganhando relevância pelo mundo à medida que a vacinação contra a covid-19 avança. Há o debate entre aqueles que defendem o direito do Estado exigir que o cidadão seja vacinado e aqueles que defendem o direito de recusa à vacina baseado no princípio da liberdade e da autonomia de decidir sobre sua vida. Tema para discussão nesta edição do "Me Explica Direito", com Américo Bedê!
Me Explica Direito - 22-09-21.mp3

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