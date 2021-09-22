"Passaporte da vacina" é uma medida discriminatória?

Cidades brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo já estão emitindo certificados de vacinação para liberar acesso de cidadãos a eventos e locais coletivos. O tema está ganhando relevância pelo mundo à medida que a vacinação contra a covid-19 avança. Há o debate entre aqueles que defendem o direito do Estado exigir que o cidadão seja vacinado e aqueles que defendem o direito de recusa à vacina baseado no princípio da liberdade e da autonomia de decidir sobre sua vida. Tema para discussão nesta edição do "Me Explica Direito", com Américo Bedê!