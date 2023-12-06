"Jogo do Tigrinho": game levou influenciadores à prisão; plataforma é considerada jogo de azar?

O programa "Fantástico", da TV Globo, mostrou no domingo (3) a prisão de influenciadores contratados para aliciar pessoas a apostarem no chamado “Jogo do Tigre”, um jogo on-line que promete ganhos fabulosos. Trata-se de um game de caça-níqueis Fortune Tiger, desenvolvido pela empresa PG Soft. A experiência é integrada a sites de apostas e exige que o usuário gaste um valor inicial para jogar e concorrer a bônus que multiplicam o dinheiro. A atividade é considerada ilegal por autoridades brasileiras. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, falsos vencedores exibem luxos, mas, na realidade, faziam parte de um esquema criminoso de apostas para iludir futuras vítimas. Essa ostentação chamou a atenção da polícia do Paraná, que iniciou uma investigação sobre os lucros do grupo. Durante as investigações, a polícia concluiu que as plataformas de jogos ilegais contratavam os influenciadores para campanhas de divulgação do jogo. Em troca, o quarteto recebia valores entre R$ 5.000 e R$ 15 mil para campanhas de 7 dias. Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!