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Entenda como funciona a aprovação de ministros para o STF

Quem explica é o comentarista Américo Bedê

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 11:59

Publicado em 

13 dez 2023 às 11:59
Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Dino será sabatinado em sessão extraordinária marcada para esta quarta-feira (13), na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ). Ao lado dele, estará o subprocurador Paulo Gonet, sugerido por Lula para chefiar a Procuradoria-Geral da República (PGR). Os dois serão sabatinados ao mesmo tempo. Dino foi indicado pelo presidente Lula para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga aberta pela aposentadoria da ministra Rosa Weber. Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Me Explica Direito - 13-12-23.mp3

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