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Vitor Vogas

Com calendário eleitoral apertado, Hartung gasta sola de sapato

O calendário eleitoral proíbe, a partir de 7 de julho, que candidatos inaugurem obras e façam repasses voluntários para municípios

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 09:15

Públicado em 

04 jul 2018 às 09:15
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Vinícius Valfré (Interino)
Agenda de Hartung conta com seis compromissos nesta quarta Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES
A quarta-feira está sendo um dia corrido para o governador Paulo Hartung (MDB). A agenda oficial do emedebista conta com seis compromissos, em três município diferentes. Vila Velha, Vitória e Aracruz. 
A primeira começou às 7h30 e a última só tem início às 20 horas, totalizando mais de 12 horas entre a primeira e a última agenda.
O calendário eleitoral proíbe, a partir de 7 de julho, que candidatos inaugurem obras e façam repasses voluntários para municípios.
Por isso, a equipe corre pra aproveitar ao máximo os dias que restam.
Hartung ainda não disse se será candidato à reeleição ou não. Mas a intensidade das agendas sinaliza que o governador deve anunciar nos próximos dias que disputará mais quatro anos no Palácio Anchieta.
AS AGENDAS DESTA QUARTA
VILA VELHA
07h30 - Visita Hospital Ferroviário de Vila Velha - Novos leitos. Local: São Torquato
VITÓRIA
10h00 - Assinatura do Ato Normativo Conjunto: Regulamentação de Procedimentos para Leilão de Veículos Apreendidos Juntamente com TJES e MPES. Local: Palácio Anchieta
14h00 - Assinatura de convênios com 14 municípios para pavimentação e calçamento de vias. Local: Palácio Anchieta
20h00 - Solenidade de Abertura da XVLII Assembleia Geral Ordinária da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Local: Centro de Convenções de Vitória.
ARACRUZ
17h00 - Inauguração da Duplicação da Rodovia ES 124 que liga a BR101. Local: em frente à unidade de saúde de Aracruz.
18h00 - Inauguração da Rádio Transamerica. Local: Sede da Rádio Transamérica, Aracruz.
 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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