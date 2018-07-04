Com calendário eleitoral apertado, Hartung gasta sola de sapato

Vinícius Valfré (Interino)

Agenda de Hartung conta com seis compromissos nesta quarta Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES

A quarta-feira está sendo um dia corrido para o governador Paulo Hartung (MDB). A agenda oficial do emedebista conta com seis compromissos, em três município diferentes. Vila Velha, Vitória e Aracruz.

A primeira começou às 7h30 e a última só tem início às 20 horas, totalizando mais de 12 horas entre a primeira e a última agenda.

O calendário eleitoral proíbe, a partir de 7 de julho, que candidatos inaugurem obras e façam repasses voluntários para municípios.

Por isso, a equipe corre pra aproveitar ao máximo os dias que restam.

Hartung ainda não disse se será candidato à reeleição ou não. Mas a intensidade das agendas sinaliza que o governador deve anunciar nos próximos dias que disputará mais quatro anos no Palácio Anchieta.

AS AGENDAS DESTA QUARTA

VILA VELHA

07h30 - Visita Hospital Ferroviário de Vila Velha - Novos leitos. Local: São Torquato

VITÓRIA

10h00 - Assinatura do Ato Normativo Conjunto: Regulamentação de Procedimentos para Leilão de Veículos Apreendidos Juntamente com TJES e MPES. Local: Palácio Anchieta

14h00 - Assinatura de convênios com 14 municípios para pavimentação e calçamento de vias. Local: Palácio Anchieta

20h00 - Solenidade de Abertura da XVLII Assembleia Geral Ordinária da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Local: Centro de Convenções de Vitória.

ARACRUZ

17h00 - Inauguração da Duplicação da Rodovia ES 124 que liga a BR101. Local: em frente à unidade de saúde de Aracruz.

18h00 - Inauguração da Rádio Transamerica. Local: Sede da Rádio Transamérica, Aracruz.