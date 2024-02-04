Folião, sua fantasia pode valer mais um desfile ou um desconto!

Chegou O Que Faltava desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Rodrigo Gavini

Folião, guarde a sua fantasia para o Desfile das Campeãs! E, se não for desfilar nas campeãs, guarde todos os itens para ter um desconto na fantasia do próximo Carnaval de Vitória. Essa é a chamada que algumas escolas têm feito por meio de suas redes sociais.

O Desfile das Campeãs será realizado pela primeira vez em Vitória, no dia 10 de fevereiro, no Sambão do Povo. Desfilarão as três agremiações mais bem colocadas do Grupo Especial, além da campeã do Grupo de Acesso.

No Desfile das Campeãs, as escolas devem apresentar um carnaval o mais semelhante possível ao que foi apresentado no desfile oficial. Por isso, a necessidade de os foliões guardarem as fantasias, com todos os itens - como cabeças, golas, munhequeiras e cintos.

Chegou O Que Faltava desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira

Descontos para 2025

Ainda tem outra novidade: algumas escolas estão oferecendo descontos, na compra da fantasia do carnaval do ano que vem, para os foliões que devolverem as fantasias deste ano completas, com todos os itens.

É o caso da Chegou o que Faltava. A tricolor de Goiabeiras colocou em todos os sacos com as vestimentas um panfleto em que estimula o folião a devolver a fantasia completa, em troca de 30% de desconto na compra da fantasia do ano que vem. Já a MUG, sob o mesmo esquema, oferece 50% de desconto na compra da fantasia do desfile de 2025.

Aderecista prepara "penas artificiais" no barracão da MUG Crédito: Fernando Madeira

Sem pena!

Chegamos ao patamar em que podemos dizer que todas as escolas de samba do Grupo Especial de Vitória deixaram de usar penas e plumas naturais nas fantasias de alas e composições de carros alegóricos.

No lugar delas, passaram a utilizar as penas artificiais. Algumas, feitas com tecidos em formato de folhas e hastes de madeira ou plástico. Outras são feitas com placas de acetato, perfeitamente cortadas em formato de pena. Há ainda aquelas feitas de espuma, com um trabalho minucioso nas mãos dos aderecistas.

Aderecista prepara "penas" de acetato no barracão do Pega no Samba Crédito: Fernando Madeira

Menos pena, mais consciência

Este é um movimento natural em um carnaval que busca depender menos de itens providos por animais e que busca o reaproveitamento como forma de redução de custos. É que as penas artificiais duram muito mais tempo, resistindo à chuva e às condições climáticas extremas.

No caso de um desfile sob chuva - o que tem preocupado os sambistas capixabas, já que enfrentamos fortes chuvas nos últimos dias - as fantasias permanecem com o mesmo efeito visual. O contrário do que aconteceria se as penas e plumas naturais fossem molhadas: Nesse caso, a fantasia "murcha".

Primeiro casal da Boa Vista, Vanessa e Bruno, desfila no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Fernando Madeira

Há exceções

As exceções a esses casos ainda são as fantasias de luxo, de destaques e de musas. Alguns deles ainda preferem usar as penas naturais, até mesmo como forma de dizer "quem pode mais". Elas custam mais caro e, agora, diante do menor uso nas fantasias de alas, se tornam item raro, exclusivo e indicador de luxo e imponência durante o desfile.

Além disso, todos os casais de mestre-sala e porta-bandeira também usam penas naturais. Em algumas escolas, elas foram misturadas às penas artificiais. No entanto, os famosos faisões e rabos de galo ainda são usados pela graciosidade e leveza do movimento, sobretudo acompanhando o giro da porta-bandeira.