Entre lágrimas, sorrisos e aplausos: os destaques dos primeiros ensaios técnicos

Ala de passistas da Jucutuquara no ensaio técnico Crédito: Carlos Alberto Silva

Poucos sentimentos se comparam à emoção do sambista de voltar ao Sambão do Povo, depois de dois anos de pandemia e de mais de um ano sem desfiles. Quem esteve nesses primeiros dias de ensaios técnicos, há de concordar com o que esta jovem repórter e colunista diz. Parecia uma miragem, um sonho, ver as baterias entrando pela linha amarela depois de tanto tempo; as passistas brilhando em seus remelexos com roupas brilhosas; e as baterias, efervescentes, com mãos ágeis que sacodem os instrumentos. As nossas escolas de samba, meus amigos, voltaram! E voltaram ao lugar mais alto, de honra.

O público capixaba notou. Convidados a compor o espetáculo marcaram presença desde o primeiro minuto, no primeiro dia, em que o Império de Fátima fez seu ensaio. Para o primeiro dia, com apenas uma escola, e sendo ela do grupo de acesso A, foi admirável ver a quantidade de gente que acompanhava o ensaio. Ao longo dos dias, com o fuzuê aumentando e as boas novas da chegada do Carnaval se espalhando pela cidade, mais e mais gente foi se juntando. Ao ponto de que, na quinta (24), no ensaio de Pega no Samba e MUG, alguns setores do Sambão do Povo tinham público realmente semelhante ao do dia dos desfiles oficiais.

Tamanha foi a emoção e tão intenso foi o brilhos desses primeiros dias, que esta coluna não poderia ser de outro tema, a não ser os destaques das primeiras escolas a ensaiar na avenida. Os ensaios de Imperatriz do Forte e Andaraí, que aconteceram na sexta (25), depois do fechamento desta coluna, vocês conferem na próxima edição.

Ensaio técnico do Império de Fátima

APLAUSOS

Admirável o comportamento de grande parte do público com os casais de mestre-sala e porta-bandeira! Todos se comportando como se deve comportar em frente a uma bandeira desfraldada (aberta): aplausos e reverência. Entre os casais, os mais reverenciados foram Marina Zanchetta e Marcelinho Ramos, segundo casal da Unidos de Jucutuquara; e Klaura Costa e Hudson Maia, primeiro casal da MUG. O público "vinha abaixo" quando os dois casais se apresentavam! Os casais foram apresentados, respectivamente, por Bernadete Ladislau, ex-presidente da Jucutuquara, e Darlou, grande mestre-sala da MUG.

Ensaio técnico da Mocidade da Praia

RESPEITO

Gleice Simpatia, porta-bandeira carioca que fez história no Salgueiro e no Império da Tijuca, está defendendo o primeiro pavilhão da Mocidade da Praia. Depois de ensaiar com a escola, na quarta-feira (23), subiu para a arquibancada, toda arrumada e extremamente elegante, para acompanhar o ensaio da Unidos de Jucutuquara. Respeito máximo a Gleice!

Ensaio técnico da Unidos de Jucutuquara

LÁGRIMAS PARTE 1

Quem viu Jordana Catarina, lendária rainha do Pega no Samba, acompanhando o ensaio da escola? Ela está afastada do Pega, mas o coração bate forte pela Locomotiva. Prova disso foram as lágrimas derramadas quando a bateria cruzou seu caminho, durante os ensaios. Ao mesmo tempo em que chorava e sorria, Jordana cantava o samba daquele ano. E o marido dela, o ex-presidente Alex Cacique, acompanhou toda a passagem da escola de dentro de uma das alas. Respeito máximo à história, do casal e da escola da Consolação!

LÁGRIMAS PARTE 2

Mais emoção no encontro entre Ricardinho da MUG, que volta à escola depois de 10 anos sem puxar um samba do Leão da Glória, e Edilene Martins, grande baluarte que fez história como coordenadora de passistas da agremiação. Enquanto Ricardinho cantava na avenida, Edilene acompanhava todo o ensaio com olhos atentos, e marejados ao ver o amigo. Quando o intérprete a viu, fez questão de reverenciá-la! Imagina as histórias, os acontecimentos e as vitórias que esses dois viveram juntos? Emocionante!

BAIANAS COM A CORDA TODA

E o que dizer de dona Ana, Eva, Rita, Osmira e Binha? As baianas estão dando um show! Para quem não sabe quem são elas, basta olhar os rostinhos que se repetem em (quase) todas as escolas que passam pela avenida. Essas moças têm fôlego e vão desfilar em três, quatro, cinco escolas nesse Carnaval. Sempre com a corda toda, passam animadas, cantando o samba e emocionando o público.

E O BRINQUEDO ASSASSINO