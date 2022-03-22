Com intérpretes do Rio, escolas ensaiam no Sambão do Povo

Depois de dois anos sem pisar no Sambão do Povo, as escolas voltam a ocupar a passarela do samba nesta terça-feira (22) com os ensaios técnicos. É nessas apresentações que elas simulam o desfile, para acertar os últimos detalhes de tempo e de ordem de entrada dos quesitos, por exemplo. Mas, mais do que isso, nos últimos anos os ensaios técnicos viraram verdadeiros espetáculos! Isso porque a produção das rainhas e musas, dos passistas, comissões de frente e casais de mestre-sala e porta-bandeira têm sido cada vez mais trabalhadas, construindo uma apresentação bonita aos olhos e emocionante. Relembre abaixo, cenas dos ensaios de 2020, para matar a saudade. Lembrando que, em noite de ensaio técnico, o acesso ao Sambão do Povo é gratuito!
Boa Vista, Jucutuquara e MUG fazem ensaio técnico no Sambão do Povo
INTÉRPRETES CARIOCAS
Logo nos primeiros dias, duas escolas trazem intérpretes cariocas para participar dos ensaios técnicos. Aliás, os dois interpretes também vão cantar nos desfiles. São eles: Quinho, do Acadêmicos do Salgueiro, que vai se apresentar com o Império de Fátima; e Igor Sorriso, carioca que atualmente é intérprete oficial da Mocidade Alegre, em São Paulo, e da capixaba Unidos de Jucutuquara.
ANOTA AÍ
A programação começa às 20h30, com o Império de Fátima. A escola do Bairro de Fátima, na Serra, está no grupo A do Carnaval e vai desfilar na sexta-feira de Carnaval, dia 8 de abril. "Estamos trazendo o Quinho e vamos com a nossa força máxima: comissão de frente completa, bateria com quase todos os componentes, dois casais de mestre-sala e porta-bandeira, todos os destaques e composições de carros-alegóricos", destacou o presidente da escola, Serginho Anderson. A programação continua na quarta-feira (23), a partir das 20h, com Mocidade da Praia e Jucutuquara. Na quinta (24), 20h, é dia de Pega no Samba e MUG. E na sexta (25), também a partir das 20h, tem Andaraí e Imperatriz do Forte para encerrar a semana. As demais escolas se apresentam na próxima semana, a partir da terça (29).