Conmebol rigorosa com árbitros que cometeram erros na Libertadores

Os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores não foram bons para os árbitros, e a comissão de arbitragem da Conmebol não tolerou os erros e agiu com rigor.
Para começar, houve muita reclamação do técnico Arce, do Cerro Porteño, na derrota por 2 a 0 para o Fluminense no jogo de ida. Aos 40 minutos do 1º tempo, após disputa de cabeça na área, a bola sobrou para o atacante Boselli, que tirou do goleiro Marcos Felipe e chutou para a rede. Porém, a jogada foi erradamente invalidada por impedimento, já que Samuel Xavier claramente dava condição na lateral do campo.
A arbitragem de vídeo começou a ser usada exatamente nessa fase do torneio, só que o assistente levantou a bandeira em vez de esperar o lance acabar, como determina o protocolo do VAR, e o árbitro apitou antes do gol. Como o lance, teoricamente, não havia terminado, o VAR não pôde interferir neste contexto.
O argentino Julio Fernandez e os chilenos Cesar Deishler e Eduardo Gamboa, que foram, respectivamente, auxiliar de VAR, assistente e árbitro de vídeo do jogo em questão e que já estavam escalados em Olimpia x Internacional nesta quinta-feira (15), também na capital paraguaia, foram retirados da escala. O árbitro Facundo Tello, que seria 4º árbitro na partida, também foi excluído, mas não recebeu punição da confederação.
A Conmebol informou os afastamentos após análise da comissão de arbitragem, presidida pelo ex-árbitro brasileiro Wilson Seneme. A entidade considerou o ocorrido em Cerro Porteño e Fluminense como "erro grave e manifesto". Os envolvidos passarão por uma reciclagem.
Outros árbitros também foram suspensos: Andres Rojas e o árbitro de vídeo (VAR) Derlis Lopez, do Paraguai, por erros graves na condução do jogo entre Boca Juniors e Atlético-MG, em Buenos Aires, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O lance que gerou as suspensões foi o gol anulado do Boca Juniors, marcado por Diego González no primeiro tempo de jogo.
A Conmebol publicou um vídeo com a comunicação entre Rojas e Lopes, além de um comunicado sobre a suspensão da dupla. Os árbitros viram falta em Nathan Silva antes de Diego González superar Réver na disputa e mandar para o gol de Éverson, aos 34 minutos do primeiro tempo. A partida ficou sete minutos paralisada e o VAR manteve a decisão de anular o gol após o árbitro de campo confirmá-lo e depois ser chamado para revisar a jogada.
Se a entidade seguir essa linha deveremos ter mais suspensões por erros nessa fatídica primeira rodada. Na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre a Universidad Católica, aos 38 minutos do 1º tempo, Deyverson cruzou e a bola bateu no braço do defensor Germán Lanaro após tocar na sua própria perna, o que não configura infração. Mas após checagem do VAR, a arbitragem assinalou a penalidade para o clube paulista. Assim, aos 42 minutos do tempo inicial, Raphael Veiga cobrou e decretou a vitória.
Tais medidas ocorrem após a Copa América, onde os árbitros se submeterem a intensos treinamentos e o desempenho ficou abaixo dos colegas europeus, demonstrando que a fase de preparação já acabou. Agora é tolerância zero com erros. Afinal, eficiência máxima e mínima interferência é o que preconiza o protocolo.
DERROTA PARA A ARBITRAGEM
A arbitragem brasileira amargou uma dura derrota. O PL 2336/2021 foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (14), com modificações no texto original. Dentre elas, a exclusão do Direito de Imagem para árbitros e assistentes. Essa é uma reivindicação histórica do quadro nacional de árbitros e que esteve muito próximo de se transformar em realidade.
Na próxima semana, Salmo Valentim, presidente da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, retorna a Brasília para debater pessoalmente o tema com autoridades e tentar reverter a decisão.
A GAZETA NAS OLIMPÍADAS DE TÓQUIO
Quem não recebeu cartão vermelho, muito pelo contrário, recebeu uma merecida e importante missão, foi nosso competente editor de esportes Filipe Souza. Ele está embarcando para Tóquio, junto ao repórter fotográfico Vitor Jubini, para fazer a cobertura do desempenho dos atletas capixabas nos Jogos Olímpicos. Apesar da saudade da filha que nasceu há alguns dias, Filipe declarou que é um sonho que está se realizando. Boa sorte e fique sempre em cima do lance!
CURIOSIDADE DO DIA
Duas mulheres serão as representantes da arbitragem brasileira de futebol de campo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Desbancando os árbitros masculinos, Edina Alves e Neuza Back poderão atuar em jogos do masculino e também do feminino da competição.