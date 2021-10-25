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"Cartões bobos" podem provocar desfalques na reta final do Brasileirão

Jogadores têm mostrado nervosismo em campo e sofrem punições que poderiam ser evitadas

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 02:00

Públicado em 

25 out 2021 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Vitinho ficou no lucro ao receber apenas o amarelo por chutar a bola contra o adversário que estava caído
Vitinho ficou no lucro ao receber apenas o amarelo por chutar a bola contra o adversário que estava caído Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
Na vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 3 a 1 ficou claro o nervosismo dos jogadores do time rubro-negro. Diego Ribas recebeu cartão amarelo por uma falta dura no meio-campo e Vitinho ficou no lucro ao receber apenas o amarelo por chutar a bola contra o adversário que estava caído após receber uma falta - merecia o cartão vermelho pela atitude. Apesar de se acomodar nesse lance, o árbitro paulista Vinícius Araújo teve boa atuação. O clássico foi quente e teve nove cartões amarelos.
Aliás, em matéria de punições o Internacional continua sendo o time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro. Na partida entre no Inter e Corinthians foram seis amarelos e dois vermelhos. Já na vitória do Atlético-MG sobre o Cuiabá não houve nenhum cartão.
Com o campeonato entrando na reta final, os clubes precisam acender o sinal de alerta e ter muita atenção para os cartões, a fim de evitarem desfalques em jogos decisivos, o que pode fazer muita diferença.

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PEDIDO DE DESCULPAS

Futebol
Katiuscia Berger Mendonça recebeu do presidente do Botafogo a carta com o pedido de desculpas pelas ofensas Crédito: Divulgação/Botafogo
A diretoria do Botafogo agiu rápido e se desculpou com a assistente capixaba Katiuscia Berger após ela ter sido ofendida por torcedores do clube no jogo, do meio de semana, contra o Brusque pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Uma atitude bacana dos dirigentes, mas que se virar moda, vai ter clube se desculpando toda semana, pois o que não falta nos estádios são xingamentos e ofensas contra árbitros e assistentes. O agravante foi por se tratar de uma mulher, mas que, de certa forma, já está habituada com isso no ambiente de estádio de futebol. Na verdade, é praticamente impossível conseguir que o torcedor se eduque a esse ponto, pois, desde que o futebol existe, esses xingamentos acontecem.
A reboque do pedido de desculpas formal do Botafogo, a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez uma campanha - mais uma, pedindo um "basta" de ofensas nos estádios brasileiros. Aliás, mais uma campanha midiática, que não vai dar em nada e tudo vai continuar como sempre foi, pois, a questão é de educação.

ÁUDIO DE CONVERSAS NA CABINE DO VAR

Após as reclamações do Atlético-MG sobre as intervenções do VAR em seus jogos, a CBF resolveu liberar os áudios das conversas da cabine do VAR e do árbitro para os clubes toda vez que houver uma ação do equipamento no jogo. A Comissão Nacional de Arbitragem admitiu erro do árbitro Rafael Claus em um dos jogos do Galo Mineiro, o que deixou os atleticanos preocupados nessa reta final da competição. A CBF, como sempre, foi reativa em suas decisões, pois só funciona após reclamações dos clubes. A Conmebol e a Uefa já utilizam a liberação dos áudios do VAR em suas competições desde o ano passado.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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