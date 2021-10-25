"Cartões bobos" podem provocar desfalques na reta final do Brasileirão

Vitinho ficou no lucro ao receber apenas o amarelo por chutar a bola contra o adversário que estava caído Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF

Na vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 3 a 1 ficou claro o nervosismo dos jogadores do time rubro-negro. Diego Ribas recebeu cartão amarelo por uma falta dura no meio-campo e Vitinho ficou no lucro ao receber apenas o amarelo por chutar a bola contra o adversário que estava caído após receber uma falta - merecia o cartão vermelho pela atitude. Apesar de se acomodar nesse lance, o árbitro paulista Vinícius Araújo teve boa atuação. O clássico foi quente e teve nove cartões amarelos.

Aliás, em matéria de punições o Internacional continua sendo o time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro. Na partida entre no Inter e Corinthians foram seis amarelos e dois vermelhos. Já na vitória do Atlético-MG sobre o Cuiabá não houve nenhum cartão.

Com o campeonato entrando na reta final, os clubes precisam acender o sinal de alerta e ter muita atenção para os cartões, a fim de evitarem desfalques em jogos decisivos, o que pode fazer muita diferença.

PEDIDO DE DESCULPAS

Katiuscia Berger Mendonça recebeu do presidente do Botafogo a carta com o pedido de desculpas pelas ofensas Crédito: Divulgação/Botafogo

A diretoria do Botafogo agiu rápido e se desculpou com a assistente capixaba Katiuscia Berger após ela ter sido ofendida por torcedores do clube no jogo, do meio de semana, contra o Brusque pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Uma atitude bacana dos dirigentes, mas que se virar moda, vai ter clube se desculpando toda semana, pois o que não falta nos estádios são xingamentos e ofensas contra árbitros e assistentes. O agravante foi por se tratar de uma mulher, mas que, de certa forma, já está habituada com isso no ambiente de estádio de futebol. Na verdade, é praticamente impossível conseguir que o torcedor se eduque a esse ponto, pois, desde que o futebol existe, esses xingamentos acontecem.

A reboque do pedido de desculpas formal do Botafogo, a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez uma campanha - mais uma, pedindo um "basta" de ofensas nos estádios brasileiros. Aliás, mais uma campanha midiática, que não vai dar em nada e tudo vai continuar como sempre foi, pois, a questão é de educação.

ÁUDIO DE CONVERSAS NA CABINE DO VAR