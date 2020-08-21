Vice-governadora: “Não sou porta-voz do Palácio Anchieta na eleição”

Na verdade, eu dei uma risadinha porque acho que é natural, né? Cinco dos últimos vice-governadores disputaram mandato no Congresso. Só o César [Colnago] não teve êxito na eleição de deputado federal [em 2018]. Os outros quatro tiveram: o Renato [Casagrande, eleito deputado federal em 2002]; o Lelo [Coimbra, eleito deputado federal em 2006]; o Ricardo [Ferraço, eleito senador em 2010]; e o Givaldo [Vieira, eleito deputado federal em 2014]. Então acho que é natural as pessoas pensarem, porque sou uma agente política, que naturalmente eu serei candidata a deputada federal. Eu não faço essa discussão de futuro. Hoje eu sou muito feliz em ser uma militante partidária. Eu me realizo, faço o que gosto. Então não tenho essa pretensão direta. Nem me foi feito nenhum convite para isso. Não existe isso. Agora, se eu te disser que não quero ser uma liderança reconhecida no campo partidário, de articulação, eu estarei mentindo. Eu gostaria de ter esse reconhecimento.