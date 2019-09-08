Reforma da Previdência: remédio amargo, mas necessário

Coluna Vitor Vogas - 09/09/2019 Crédito: Amarildo

PPA do O anúncio dodo governo Casagrande para o quadriênio 2020-2023 fornece um argumento numérico que só reforça a necessidade e a urgência de uma reforma previdenciária no país, a qual, de preferência, abarque também os regimes próprios dos servidores de Estados e municípios. Não será a panaceia vendida por alguns, mas ao menos permitirá ao país começar a reequilibrar suas contas públicas para poder voltar a receber investimentos.

Nos próximos quatro anos, o aporte que o governo estadual terá que fazer para cobrir o rombo no pagamento de pensões e aposentadorias do funcionalismo chega a R$ 9,2 bilhões. O valor corresponde a 12,42% de tudo o que o governo projeta gastar no período e supera os R$ 7,6 bilhões em investimentos previstos com recursos próprios.

Em outras palavras, de 2020 a 2023, o Estado vai gastar mais recursos próprios com Previdência do que com investimentos. Evidentemente, esse volume de recursos drenados pela Previdência, ou revertidos para esse fim, é dinheiro que deixa de ser transformado em investimentos sociais. Dinheiro que poderia ser usado para melhorar a vida da população.

Será um sacrifício grande? Sim, será. Por isso pode-se e deve-se discutir a dosagem do remédio – ou a "dosimetria da pena", como diriam os juristas. O que não dá é para fazer como ainda fazem alguns setores da esquerda e combater cegamente qualquer proposta de reforma, ou até, em alguns casos, negar a própria existência de crateras nos regimes previdenciários dos entes federados.

Até em governos à esquerda, como o de Casagrande, os números reais se impõem aos dogmas ideológicos. O resto é populismo fiscal.

Defensoria chupando o dedo

Como publicamos aqui no dia 31 de agosto , a Defensoria Pública Estadual (Depes) queria emplacar, no PPA, percentual maior para a instituição do que os tradicionais 0,4% que lhe cabem em cada orçamento anual. Nada feito. Vai aumentar, sim, mas só um pouquinho, chegando a 0,49% da receita corrente em 2023.

A propósito

O último concurso para a Depes foi realizado em 2016 e perde a validade no dia 18 de dezembro. O governo tem até essa data para nomear aprovados, reduzindo o déficit histórico de defensores para atender a todas as comarcas. A Comissão dos Aprovados no IV Concurso da Depes já mandou até uma carta para o governador. Para convocar aprovados até o fim do ano, a atual direção da Depes precisaria de uma suplementação orçamentária, pois está em dificuldades.

Universidade Estadual

No anúncio do PPA para o quadriênio 2020-2023, o governo Casagrande desenterrou a ideia de criação de uma Universidade Estadual . No governo passado, o socialista realmente flertou com essa ideia. Mas sua inclusão no PPA foi uma enorme surpresa. Isso porque não há menção alguma a tal proposta no plano de governo de Casagrande, apresentado à Justiça Eleitoral em 2018.

Aliás...

A ideia também não consta dos planos de governo apresentados por Casagrande ao TRE em 2010 e em 2014.

Detalhes

Quem realmente defendeu a criação de uma universidade estadual, na campanha e no plano de governo, foi o ex-deputado estadual Roberto Carlos, hoje na Rede, candidato a governador pelo PT em 2014.

Escola Viva: morreu?

Podem observar: em declarações recentes, Casagrande tem evitado usar o termo "Escola Viva". Prefere falar em "escolas integrais" ou "escolas de tempo integral". Isso também vale para seus subordinados, como o secretário estadual de Planejamento, Álvaro Duboc.

"É só uma marca"

Perguntamos a Duboc: o nome do programa foi abolido? "'Escola Viva' é uma marca", responde o secretário. "Mas o importante não é a marca, e sim o conceito e a estratégia. Vamos cumprir a meta do Plano Nacional de Educação."

Vitória de Audifax

Sem malícia

Na última terça-feira, em café da manhã com dois jornalistas da "Folha de S. Paulo", Jair Bolsonaro afirmou que Moro, quando juntou-se ao governo, não tinha a "malícia" da política.

É aquela coisa

Para alguns, falta malícia...

É aquela coisa 2

...enquanto para outros sobra milícia.

Quem cavalga quem?