Mudanças de secretários na PMV. Veja quem sai e quem chega

Luciano Rezende fará mudanças na equipe de secretários Crédito: Gabriela Singular

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), está finalizando a reforma no seu secretariado, a ser anunciada em breve, e algumas mudanças já estão definidas. O prefeito vai mudar os titulares de pelo menos seis secretarias.

O administrador Vandinho Borges (PPS) está, desde abril de 2018, à frente da "super-secretaria" de Gestão, Planejamento e Comunicação, anteriormente comandada pelo vereador Fabrício Gandini (PPS). Com a eleição de Gandini para a Assembleia, Borges deixará a pasta para trabalhar como chefe de gabinete do futuro deputado estadual, de quem é grande aliado.

Para o lugar de Borges, o prefeito deve optar por uma solução caseira. Como novo "super-secretário", são cotados dois nomes que já atuam na mesma pasta. Um deles é o atual subsecretário de Comunicação, Mateus Mussa. O outro é o atual subsecretário de Tecnologia e assessor especial de Administração, Márcio Passos. Até 2017, Passos era o secretário municipal de Administração, mas essa foi uma das quatro pastas que se fundiram na "super-secretaria".

Ambos são do PPS, têm a confiança política do prefeito e, por já estarem na estrutura, conhecem os projetos tocados pela secretaria.

VEREADORES

Dois vereadores de Vitória, da base de Luciano, estão com as malas prontas para aterrissarem na prefeitura. Nathan Medeiros (PSB) foi convidado para assumir a Central de Serviços, com status de secretaria, e está disposto a aceitar o convite. Ele vai substituir Leonardo Amorim Gonçalves, o Leonardo Formigão, que é secretário de Transportes e Trânsito e hoje acumula as duas pastas.

"Vejo o convite com muito bons olhos, e há possibilidade grande de aceitar. É uma secretaria que trata diretamente com as comunidades. Meu perfil se encaixa bem na secretaria, e acredito que eu possa contribuir bastante com a cidade", confirma Nathan.

Já o ex-presidente da Câmara Vinícius Simões (PPS) foi convidado para substituir Lenise Loureiro (PPS) no comando da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec). Se Simões quiser, a posição é dele. Mas ele ainda não bateu o martelo. Luciano quer para o posto um secretário que concilie o perfil técnico ao perfil político, e Simões atenderia a esses pré-requisitos.

Mas alguns aliados entendem que se licenciar da Câmara agora, a menos de dois anos da próxima eleição municipal, não seria tão bom negócio para o vereador. Isso porque a Sedec, hoje, não é uma secretaria que confere a seu ocupante grande visibilidade política, e Simões precisará disso para se reeleger.

Se o vereador aceitar o convite, quem o substitui na Câmara é seu suplente, o ex-vereador Fábio Lube (PDT).

FAZENDA

Secretário da Fazenda até o fim do ano passado, Davi Diniz (PPS) tornou-se secretário-chefe da Casa Civil no governo de Renato Casagrande (PSB), no dia 2 de janeiro. Em seu lugar está Henrique Valentim, também do PPS, mas com perfil técnico. Ele será efetivado como novo chefe da pasta.

DIREITOS HUMANOS

Outra secretária que Luciano "perdeu" para Casagrande foi a advogada Nara Borgo (sem partido). Ela era secretária municipal de Direitos Humanos e assumiu a pasta correspondente no governo estadual.

O substituto de Nara será Bruno Toledo, ex-presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória. Toledo entrará no lugar da atual interina, Luciana Fiorin e Silva.

Toledo foi convidado diretamente por Luciano, mas a escolha foi referendada pela própria Nara Borgo. Os dois atuaram juntos em muitas causas no movimento de direitos humanos.

À frente da Comissão Justiça e Paz, o futuro secretário ajudou a Prefeitura de Vitória como um dos mediadores durante a greve dos professores da rede municipal. Ele também é professor.

CONTROLADORIA

A atual controladora-geral, Raquel Ferreira Drummond de Aguiar, dá lugar a Ricardo Ferreira Perini. Essa substituição, por sinal, já foi oficializada. A troca foi publicada no Diário Oficial do Município, na última terça-feira (15).

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