Ministra Damares vem a Vitória, diz Pazolini

“O caso da Araceli é de triste memória para todos nós, capixabas. E é um dia que não pode ser esquecido, para evitar novos casos”, afirma o deputado. “Já tivemos a Araceli. Depois tivemos a Fabiana Isadora. Tivemos a, as crianças de(Kauã e Joaquim) e diversas outras crianças vítimas de abuso. Então, a ministra vem ao Estado em razão de o Espírito Santo ter sido, infelizmente, protagonista de todos esses casos e ser líder no país na violência contra a criança e o adolescente”, explica Pazolini.