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Vitor Vogas

Ministra Damares vem a Vitória, diz Pazolini

Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos deve participar de sessão solene na Assembleia em referência à luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes

Públicado em 

14 mai 2019 às 20:59
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Ministra de Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves Crédito: Carolina Antunes/PR
A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, virá a Vitória na próxima segunda-feira (20). No mesmo dia, às 19 horas, ela participará de uma sessão solene promovida pelo deputado estadual Lorenzo Pazolini (sem partido), na Assembleia Legislativa, em referência à luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. A informação é confirmada pelo próprio deputado. Segundo ele, a ministra passará o dia no Estado, em atividades.
O dia 18 de maio (próximo sábado) marca, por lei federal, o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nessa data, em 1973, a menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo foi assassinada, aos oito anos de idade. Seu corpo foi encontrado seis dias depois, com marcas de violência e abuso sexual.
O caso Araceli tornou-se um marco nacional na luta contra a pedofilia e outras formas de violência contra crianças. Essa é a principal bandeira de Pazolini como parlamentar. Antes de chegar à Assembleia, ele foi chefe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, em Vitória.
> "Não pretendo sair do governo", afirma Damares Alves
“O caso da Araceli é de triste memória para todos nós, capixabas. E é um dia que não pode ser esquecido, para evitar novos casos”, afirma o deputado. “Já tivemos a Araceli. Depois tivemos a Fabiana Isadora. Tivemos a Thayná, as crianças de Linhares (Kauã e Joaquim) e diversas outras crianças vítimas de abuso. Então, a ministra vem ao Estado em razão de o Espírito Santo ter sido, infelizmente, protagonista de todos esses casos e ser líder no país na violência contra a criança e o adolescente”, explica Pazolini.
MAGNO
Como proponente da sessão solene, Pazolini diz que também vai convidar o ex-senador Magno Malta (PR). No Senado, Magno presidiu a CPI da Pedofilia e a dos Maus Tratos. Como parlamentar, também tinha essa como uma de suas principais bandeiras.
> Índios acusam Damares de retirar filha adotiva de aldeia
Magno chegou a ser chefe de Damares, antes da chegada dela ao ministério do presidente Jair Bolsonaro (PSL). No Senado, a hoje ministra foi assessora parlamentar de Magno, que por sua vez ficou fora da equipe de Bolsonaro, apesar de ter sido cotado para virar ministro.
No fim de maio de 2018, à frente da CPI dos Maus Tratos, Magno promoveu audiências públicas na sede do Ministério Público Estadual (MPES), em Vitória. Na oportunidade, a convite de Magno, Pazolini compôs a mesa de autoridades, na condição de delegado de polícia.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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