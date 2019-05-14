Ministra Damares vem a Vitória, diz Pazolini

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, virá a Vitória na próxima segunda-feira (20). No mesmo dia, às 19 horas, ela participará de uma sessão solene promovida pelo deputado estadual Lorenzo Pazolini (sem partido), na Assembleia Legislativa, em referência à luta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. A informação é confirmada pelo próprio deputado. Segundo ele, a ministra passará o dia no Estado, em atividades.
O dia 18 de maio (próximo sábado) marca, por lei federal, o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nessa data, em 1973, a menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo foi assassinada, aos oito anos de idade. Seu corpo foi encontrado seis dias depois, com marcas de violência e abuso sexual.
O caso Araceli tornou-se um marco nacional na luta contra a pedofilia e outras formas de violência contra crianças. Essa é a principal bandeira de Pazolini como parlamentar. Antes de chegar à Assembleia, ele foi chefe da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, em Vitória.
“O caso da Araceli é de triste memória para todos nós, capixabas. E é um dia que não pode ser esquecido, para evitar novos casos”, afirma o deputado. “Já tivemos a Araceli. Depois tivemos a Fabiana Isadora. Tivemos a Thayná, as crianças de Linhares (Kauã e Joaquim) e diversas outras crianças vítimas de abuso. Então, a ministra vem ao Estado em razão de o Espírito Santo ter sido, infelizmente, protagonista de todos esses casos e ser líder no país na violência contra a criança e o adolescente”, explica Pazolini.
MAGNO
Como proponente da sessão solene, Pazolini diz que também vai convidar o ex-senador Magno Malta (PR). No Senado, Magno presidiu a CPI da Pedofilia e a dos Maus Tratos. Como parlamentar, também tinha essa como uma de suas principais bandeiras.
Magno chegou a ser chefe de Damares, antes da chegada dela ao ministério do presidente Jair Bolsonaro (PSL). No Senado, a hoje ministra foi assessora parlamentar de Magno, que por sua vez ficou fora da equipe de Bolsonaro, apesar de ter sido cotado para virar ministro.
No fim de maio de 2018, à frente da CPI dos Maus Tratos, Magno promoveu audiências públicas na sede do Ministério Público Estadual (MPES), em Vitória. Na oportunidade, a convite de Magno, Pazolini compôs a mesa de autoridades, na condição de delegado de polícia.