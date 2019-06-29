Max Filho rebate Arnaldinho Borgo

Pré-candidato a prefeito de Vila Velha em 2020 e ferrenho opositor de Max Filho (PSDB) na Câmara do município, o vereador Arnaldinho Borgo (MDB) fez críticas agudas à atual administração, em entrevista à coluna, no último dia 21. Para Arnaldinho, em síntese, Vila Velha hoje é “um mar de lama”, uma “potência adormecida”, enquanto a gestão de Max não teria o menor planejamento.

Indignado, o prefeito entrou em contato com a coluna e, por meio de carta, rebateu as críticas do vereador, classificadas por ele como “acusações venenosas, de caráter eleitoreiro e exageradamente injustas”. “A atmosfera de ódio respirada pelo vereador o deixa cego, a ponto de não querer enxergar os avanços obtidos pelo município com a atual administração.” Em seguida, Max passa a enumerar tais avanços, a começar pela substituição dos contratos emergenciais que eram regra por outros resultantes de processos licitatórios, “como é o caso da coleta de lixo, da manutenção de áreas verdes, de vias públicas, de unidades de saúde e de escolas”.

O prefeito também destaca a participação popular nas decisões: “Para decidir o futuro do município, ouvimos a população por meio de audiências públicas presenciais, consultas públicas na internet e, toda segunda-feira, recebemos os moradores para a Assembleia Popular”.

Em sua entrevista, Arnaldinho insinuou que Max trabalha pouco (ou, pelo menos, não o suficiente). Max lhe paga com a mesma moeda: “A administração de meio expediente [de Rodney Miranda], da qual o indigitado vereador foi servil na condição de secretário municipal [de Assistência Social], se encerrou em 31 de dezembro de 2016. Desde 1º de janeiro de 2017 a administração de Vila Velha funciona em período integral, com raros pontos facultativos decretados no período. Atitudes que fizeram Vila Velha saltar da 47ª posição no ranking da transparência estadual para ser o terceiro município mais transparente do Brasil.”

No quesito inovação, Max salienta a implantação do serviço de compartilhamento de bicicletas, o Bike VV, que tornou-se, segundo ele, “o mais utilizado pela população entre todas as cidades brasileiras que adotaram o sistema. Mais do que Rio e São Paulo, por exemplo”.

Na área da educação – uma das marcas de Max desde os tempos de brizolismo e trabalhismo –, o prefeito afirma que o programa de investimentos da prefeitura abrirá cerca de 5 mil vagas para as crianças da cidade. No ensino fundamental, a atual administração já inaugurou uma unidade escolar no Ibes e, no segundo semestre, garante o prefeito, será inaugurada outra, no bairro Barramares, “construída em 120 dias com o inovador método concreto PVC”. Ele também anuncia para breve a conclusão de uma escola em Alvorada e outra em Santos Dumont.

No ensino infantil, Max também antecipa entregas: “Está em avançado estágio de construção a unidade do bairro Alecrim. Estão em andamento as obras das unidades de São Torquato e de Praia das Gaivotas. Além destas unidades, já licitamos as obras das escolas de Jabaeté, de Ulisses Guimarães, de São Conrado e do Sítio Batalha. Já está aberta a licitação da unidade de Jaburuna”. Portanto, um total de oito unidades, com obras em diferentes estágios.

Listando estas e outras realizações, o prefeito rebate a acusação de falta de planejamento. E desfecha a missiva ao estilo Mauro (de quem não leva desaforo para casa): “Isso não é fruto do acaso, nem de improviso: nossa equipe dorme hoje sabendo o que vai fazer amanhã. Para se combater a mentira nada melhor do que se reafirmar a verdade. Muito mais ainda quando se aproxima o ano eleitoral, em que a oposição tem expressado desequilíbrio desesperado”.

Saúde e assistência

Também na saúde, Max anuncia um portfólio de entregas, totalizando cinco novas unidades: as de Vila Batista, Divino Espírito Santo e São Torquato estão em construção, enquanto a de Ataíde se encontra em fase de aprovação do projeto e as obras do PA de Riviera da Barra foram retomadas. Isso além de dois Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) já entregues, para os bairros Jabaeté e Morada da Barra.

Funcionalismo

Para prover esses novos equipamentos públicos, a prefeitura prepara um concurso com mais de 1,5 mil vagas. A previsão é botar o edital na rua em setembro. Max ressalta, ainda, a implantação do auxílio-alimentação, agora já reajustado em 50%, bem como a concessão do “maior reajuste salarial da Grande Vitória para nossa força de trabalho, acrescendo 5%”. Isso em 2019.

Segurança e inovações

Para reforçar o trabalho da Guarda Civil, a prefeitura contratou PPP para a iluminação pública junto ao BNDES. A meta é utilizar a tecnologia LED em todos os bairros e tornar Vila Velha “uma cidade inteligente e digital”. Max cita como exemplo o Convento da Penha, já dotado de nova iluminação e com rede wi-fi no Campinho.

Planejamento