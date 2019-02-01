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Vitor Vogas

Marcelo Santos conduzirá divisão das comissões na Assembleia

Deputado é o presidente de um bloco parlamentar montado para essa finalidade. A briga maior é para presidir as comissões de Justiça e Agricultura

Públicado em 

01 fev 2019 às 19:01
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Marcelo Santos é o 1º vice-presidente da nova Mesa Diretora Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales
O deputado estadual Marcelo Santos (PDT) será o responsável por designar os membros de cada uma das comissões permanentes da Assembleia Legislativa, na próxima semana. Ele é o presidente de um bloco parlamentar montado e protocolado nesta sexta-feira (1º) com essa finalidade.
Dos 20 partidos com representação em plenário, 19 fazem parte do blocão. Dos 30 deputados, só um não assinou a lista: o ex-presidente da Assembleia Legislativa Theodorico Ferraço (DEM).
Documento assinado pelos deputados Crédito: Vitor Vogas
Nos próximos dias, caberá a Marcelo, em diálogo com os colegas, escalar os membros titulares e suplentes de cada comissão. Na sequência, os membros de cada uma elegem o respectivo presidente. Com as formações das comissões definidas, o bloco partidário será dissolvido.
A ausência de Theodorico do blocão só permite uma conclusão: isolamento político. Ele até pode assinar a lista posteriormente, para se integrar ao bloco. Mas não será o presidente de nenhuma comissão.
Abaixo, veja quem são os mais fortemente cotados para presidir algumas das principais comissões da Casa:
Justiça
Briga boa entre Vandinho Leite (PSDB), Rafael Favatto (Patriota) e Dary Pagung (PRP).
Finanças
O presidente será Euclério Sampaio (DC).
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos
O presidente deve ser Fabrício Gandini (PPS). Iriny Lopes (PT) também fará parte. A petista também deve ser membro titular da de Justiça.
Saúde
Hércules Silveira (MDB) continua na presidência.
Educação
Disputa entre Sergio Majeski (PSB) e Alexandre Xambinho (Rede).
Agricultura
A presidência é disputada por Janete de Sá (PMN), Marcos Garcia (PV) e Adilson Espindula (PTB). O favoritismo é de Janete, atual presidente.
Infraestrutura
A presidência tende a permanecer com Marcelo Santos (PDT).
Turismo e Desportos
O presidente será Carlos Von (Avante).
Política Antidrogas/Ouvidoria
Lorenzo Pazolini (PRP) estará à frente de ambas.
Corregedoria
Será chefiada por Hudson Leal (PRP).
Segurança
O presidente será Danilo Bahiense (PSL).

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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