Marcelo Santos conduzirá divisão das comissões na Assembleia

Marcelo Santos é o 1º vice-presidente da nova Mesa Diretora Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

O deputado estadual Marcelo Santos (PDT) será o responsável por designar os membros de cada uma das comissões permanentes da Assembleia Legislativa, na próxima semana. Ele é o presidente de um bloco parlamentar montado e protocolado nesta sexta-feira (1º) com essa finalidade.

Dos 20 partidos com representação em plenário, 19 fazem parte do blocão. Dos 30 deputados, só um não assinou a lista: o ex-presidente da Assembleia Legislativa Theodorico Ferraço (DEM).

Documento assinado pelos deputados Crédito: Vitor Vogas

Nos próximos dias, caberá a Marcelo, em diálogo com os colegas, escalar os membros titulares e suplentes de cada comissão. Na sequência, os membros de cada uma elegem o respectivo presidente. Com as formações das comissões definidas, o bloco partidário será dissolvido.

A ausência de Theodorico do blocão só permite uma conclusão: isolamento político. Ele até pode assinar a lista posteriormente, para se integrar ao bloco. Mas não será o presidente de nenhuma comissão.

Abaixo, veja quem são os mais fortemente cotados para presidir algumas das principais comissões da Casa:

Justiça

Briga boa entre Vandinho Leite (PSDB), Rafael Favatto (Patriota) e Dary Pagung (PRP).

Finanças

O presidente será Euclério Sampaio (DC).

Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos

O presidente deve ser Fabrício Gandini (PPS). Iriny Lopes (PT) também fará parte. A petista também deve ser membro titular da de Justiça.

Saúde

Hércules Silveira (MDB) continua na presidência.

Educação

Disputa entre Sergio Majeski (PSB) e Alexandre Xambinho (Rede).

Agricultura

A presidência é disputada por Janete de Sá (PMN), Marcos Garcia (PV) e Adilson Espindula (PTB). O favoritismo é de Janete, atual presidente.

Infraestrutura

A presidência tende a permanecer com Marcelo Santos (PDT).

Turismo e Desportos

O presidente será Carlos Von (Avante).

Política Antidrogas/Ouvidoria

Lorenzo Pazolini (PRP) estará à frente de ambas.

Corregedoria

Será chefiada por Hudson Leal (PRP).

Segurança