Ivan Carlini quer ser candidato a prefeito e diz ter apoio de Neucimar

Ivan Carlini é presidente da Câmara de Vila Velha desde 2009 Crédito: Leo victor/câmara de vila velha

Presidente da Câmara de Vila Velha desde 2009, o vereador Ivan Carlini (DEM) confirma que quer ser candidato a prefeito da cidade pela primeira vez em 2020. E mais: garante que conta com o apoio do ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PSD) para entrar nessa disputa.

"Sou candidato. O partido lançou meu nome. Neucimar disse que vai me apoiar. Se eu for candidato, ele me apoia", afirma Ivan Carlini, que ainda diz contabilizar o apoio de muitos líderes comunitários do município – segundo ele, mais da metade.

"O mais importante é o apoio das lideranças comunitárias. Já conto com apoio de mais da metade dos líderes comunitários de Vila Velha."

Morador de Cobilândia, área da cidade que costuma sofrer com alagamentos, Carlini é vereador desde o início dos anos 1990 e está no sexto biênio seguido como presidente do Legislativo municipal. Sem modéstia, ele acredita que larga em vantagem sobre os concorrentes na corrida de caiaque eleitoral.

"Acho que saio na frente, por todos os mandatos que tenho. Conheço a cidade. Conheço os problemas da cidade. Moro em Cobilândia há mais de 50 anos. Na chuva ou no sol, estou aqui. Toda a minha família mora aqui. Aqui alaga, eu tô aqui. Sei os problemas que as pessoas passam aqui e em outras partes de Vila Velha."

Para Carlini, chegou a hora de os eleitores de Vila Velha votarem em "pessoas do bairro" (isto é, da periferia). "Chega de votar em tubarão da praia."

ÁGUA NO CHOPE

Assumindo discurso bem mais contido, Neucimar joga um pouco de água na enchente, ou melhor, no chope de Carlini.

"O Ivan Carlini já foi do meu partido quando eu fui prefeito. Fui eleito com ele vereador. Ele sempre também me apoiou. O grupo político e a família dele sempre me apoiaram nos cargos que disputei, tanto a prefeito como a vereador. O que tenho dito para ele é que eu não gostaria de disputar o mesmo cargo que ele vai disputar", explica o ex-prefeito, que governou Vila Velha de 2009 a 2012. Na época, tanto ele como Carlini eram filiados ao PR.

Ao contrário de Carlini, Neucimar não confirma candidatura a esta altura do processo. Prefere destacar outras nuances que podem alterar bastante o jogo até a próxima eleição. Uma delas é a possível fusão do DEM (partido de Carlini) com o PSDB (partido do atual prefeito, Max Filho). Se a fusão se confirmar e ambos continuarem na sigla, só um deles poderá ter a legenda para concorrer à prefeitura em 2020.

"Se ele [Carlini] for disputar uma eleição para prefeito, embola muito em Vila Velha. Hoje ele está no DEM, que está na base do Max. Tem uma proposta de fusão do PSDB com o DEM. Se essa fusão se confirmar, eles estarão no mesmo partido. Então tem muitas nuances. Não dá para antecipar isso", formula Neucimar.

Resumindo: enquanto Ivan Carlini cobiça (e antecipa) o apoio de Neucimar, o que o ex-prefeito quer mesmo, no fundo, é contar com o apoio de Carlini em seu eventual retorno à prefeitura.

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