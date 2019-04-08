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Vitor Vogas

Irmã de Casagrande ganhará mais que ele em cargo da Banestes Seguros

Nomeada diretora de Administração e Finanças da seguradora do banco estadual, Ana Lucia Venturim Casagrande vai ganhar perto de R$ 24 mil. Salário do governador está em R$ 20,4 mil. Ana Lucia é funcionária de carreira do Banestes e foi escolhida para ser diretora pelo atual presidente da instituição

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 20:23

Públicado em 

08 abr 2019 às 20:23
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva
Nomeada diretora de Administração e Finanças da Banestes Seguros, Ana Lucia Venturim Casagrande, irmã de Renato Casagrande (PSB), vai ganhar mais que o próprio governador do Estado para exercer o cargo comissionado na seguradora. 
A irmã de Casagrande passará a ganhar R$ 23.923,37, enquanto o salário do governador hoje está fixado em R$ 20.408,85
O salário de Ana Lucia e de todos os demais diretores da seguradora do Banestes foi fixado em reunião extraordinária do Conselho de Administração do banco estadual, realizada na última quarta-feira (3). 
Um dos pontos tratados na reunião foi a política de remuneração dos administradores do Banestes e de suas subsidiárias. Conforme ata da reunião, disponível no site do banco, ficou decidido que os diretores da Banestes Seguros ganharão salário equivalente a 90% da remuneração mensal paga aos diretores do próprio Banestes. O salário dos diretores do banco foi fixado em R$ 26.581,53.
 A informação sobre a nomeação de Ana Lucia Casagrande para o cargo na diretoria da Banestes Seguros foi publicada em primeira mão pelo colunista Leonel Ximenes no dia 13 de março deste ano.
Ana Lucia Casagrande, irmã de Renato Casagrande, é diretora de Administração e Finanças da Banestes Seguros Crédito: Vitor Vogas
Na ocasião, a assessoria de comunicação do governo informou que ela é funcionária de carreira do Banestes há 15 anos e que sua indicação não partiu de Renato Casagrande, e sim do novo presidente do Banestes, Amarildo Casagrande (que não é parente do governador). 
 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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