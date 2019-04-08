Irmã de Casagrande ganhará mais que ele em cargo da Banestes Seguros

Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva

Ana Lucia Venturim Casagrande, irmã de Renato Casagrande (PSB), vai ganhar mais que o próprio governador do Estado para exercer o cargo comissionado na seguradora. Nomeada diretora de Administração e Finanças da Banestes Seguros,), vai ganhar mais que o própriopara exercer o cargo comissionado na seguradora.

A irmã de Casagrande passará a ganhar R$ 23.923,37, enquanto o salário do governador hoje está fixado em R$ 20.408,85.

O salário de Ana Lucia e de todos os demais diretores da seguradora do Banestes foi fixado em reunião extraordinária do Conselho de Administração do banco estadual, realizada na última quarta-feira (3).

Um dos pontos tratados na reunião foi a política de remuneração dos administradores do Banestes e de suas subsidiárias. Conforme ata da reunião, disponível no site do banco, ficou decidido que os diretores da Banestes Seguros ganharão salário equivalente a 90% da remuneração mensal paga aos diretores do próprio Banestes. O salário dos diretores do banco foi fixado em R$ 26.581,53.

pelo colunista Leonel Ximenes no dia 13 de março deste ano. A informação sobre a nomeação de Ana Lucia Casagrande para o cargo na diretoria da Banestes Seguros foi publicada em primeira mãono dia 13 de março deste ano.

Ana Lucia Casagrande, irmã de Renato Casagrande, é diretora de Administração e Finanças da Banestes Seguros Crédito: Vitor Vogas

Na ocasião, a assessoria de comunicação do governo informou que ela é funcionária de carreira do Banestes há 15 anos e que sua indicação não partiu de Renato Casagrande, e sim do novo presidente do Banestes, Amarildo Casagrande (que não é parente do governador).