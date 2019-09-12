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Vitor Vogas

Igreja de Assumção: "Pregamos e vivemos uma mensagem de vida"

Deputado frequenta a Igreja Cristã Maranata, que afirmou que o capitão, enquanto autoridade política, é responsável por suas declarações

Públicado em 

12 set 2019 às 16:49
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

A Igreja Cristã Maranata do Espírito Santo posicionou-se a respeito da manifestação do deputado estadual Capitão Assumção, que, nesta quarta-feira (11), da tribuna da Assembleia, ofereceu dinheiro para a prática de um assassinato.
> Opinião da Gazeta: Capitão Assumção estraçalha a autoridade da Assembleia e da polícia
Dissociando-se da fala do deputado, a Maranata afirma que a mensagem da igreja é de vida e que as declarações de Assumção são de responsabilidade exclusiva do próprio.
Nosso posicionamento oficial é o de que a Igreja Cristã Maranata prega e vive uma mensagem de vida. O deputado Capitão Assumção, enquanto autoridade política, é o responsável por suas declarações
Igreja Maranata do Espírito Santo
A Maranata é a igreja frequentada por Capitão Assumção. Com frequência, durante as sessões plenárias, o deputado exibe, no painel eletrônico do plenário, imagens da participação dele em eventos, como no Manaaim de Domingos Martins.
> Após repercussão, deputado do ES diz que dobraria oferta por assassinato
Reservadamente, um pastor em posição elevada na hierarquia da Maranata no Estado afirmou que a declaração do deputado não tem nada a ver com as posições da Igreja Maranata. A ordem é evitar qualquer vinculação. "Não tem nada a ver com a gente", encerrou o pastor.
> Afinal, Capitão Assumção é ou não é um defensor da lei? 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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Assembleia Legislativa do ES Igreja Capitão Assumção
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