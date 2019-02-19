Flerte dos Bolsonaro com UDN prova que PSL não passou de trampolim

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram

Se os partidos políticos são rejeitados pela maioria da população; se eles, para muita gente, são culpados por grande parte dos problemas da política brasileira; se há, consensualmente, partidos demais no país para ideias de menos; por que um novo partido, que ainda nem fundado foi, e que no fundo nada terá de novo, trará algum tipo de solução para os problemas políticos do país?

E por que um presidente da República, em pleno começo de mandato, sairia da sigla pela qual se elegeu para se incorporar (e ajudar a encorpar) essa 36ª sigla, que viria a se juntar às 35 hoje já registradas no TSE, a grande maioria delas misturadas num emaranhado de oportunismo e falta de ideologia própria? Não se enganem: a "nova UDN", se efetivamente "refundada", só vai engrossar esse caldo de escassez de programas e excesso de charlatanismo que virou nosso sistema partidário.

Se os Bolsonaro trocarem mesmo o PSL pela "nova UDN", os problemas do país continuarão os mesmos. Já os da família no poder dificilmente serão resolvidos num passe de mágica, com a mera passagem de uma sigla para a outra.

Mas pode ser isso que eles procuram. Livrar-se do PSL, pois o teto que lhes deu abrigo momentâneo e que lhes foi muito conveniente na eleição de 2018 de repente passou a ser-lhes um estorvo, com a série de suspeitas sobre o uso de laranjas por parte de dirigentes do partido (acomodados no Planalto em janeiro) e sobre supostos desvios dos recursos públicos repassados ao PSL por meio do Fundo Eleitoral no pleito passado.

E aí, ante as primeiras denúncias, Bolsonaro e os filhos ameaçam partir para outro albergue partidário, como se nada tivessem a ver com o PSL. Mas como não têm nada a ver? O PSL praticamente não existia até o ingresso de Jair Bolsonaro na legenda, no início de 2018. Não tinha bancada, não tinha mandatos, não tinha o menor capital político.

Após um leilão mantido por ele junto a vários nanicos (do tipo “quem dá mais por mim?"), Bolsonaro optou por se assentar no PSL. E foi em torno do então presidenciável, de sua figura pessoal e de seu carisma, que o partido foi organizado ao longo de 2018, principalmente pelas mãos de Gustavo Bebianno – o mesmo agora rifado por Jair Bolsonaro.

PJB

Resumindo: o PSL, na prática, se transformou no PJB: Partido Jair Bolsonaro. Foi a reboque da onda Bolsonaro que elegeu-se a grande maioria dos deputados federais e estaduais e até governadores filiados ao PSL, exitosos nas urnas em 2018. E agora o Jair vai agir como se nada tivesse a ver com o partido e pular para outra sigla, sem mais nem menos?

Na campanha o slogan foi: “O meu partido é o Brasil”. Na vida real – aquela que passa bem longe do fabuloso mundo das campanhas eleitorais –, a verdade é uma só: o partido de Bolsonaro é o PSL, quer ele queira ou não. Foi a roupa que ele vestiu para se tornar presidente.