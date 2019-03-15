Ferraço ajuda Casagrande na articulação com PSDB

Ricardo Ferraço e Casagrande Crédito: Chico Guedes

O senador Ricardo Ferraço (PSDB) conversou nesta quinta-feira (14) com Casagrande, no gabinete do governador. Da mesma conversa participou o deputado estadual Vandinho Leite, candidato à presidência estadual do PSDB. Ferraço tem sido um conselheiro e um articulador entre a bancada tucana na Assembleia e o governo Casagrande. A convite de Casagrande, tem participado de reuniões do governador com deputados tucanos.

Gilson Daniel

Na assinatura do projeto que cria o Programa de Integridade do governo estadual, chamou atenção o prestígio dado por Casagrande a Gilson Daniel (Pode), futuro presidente da Amunes. O prefeito de Viana se sentou à esquerda de Casagrande, à cabeceira da mesa de autoridades. E foi chamado pelo governador para também assinar o projeto, simbolicamente, “para incentivar os prefeitos a seguirem o exemplo”.

Posse antecipada

Na próxima terça-feira, Casagrande deve ir de novo a Brasília e está tentando marcar audiência com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (Novo). Se a audiência for marcada, Gilson Daniel acompanhará o governador. O assunto interessa a prefeitos capixabas: negociação de dívidas de prefeituras multadas pelo Ibama. As multas são relacionadas a resíduos sólidos e estão vinculadas ao CPF dos prefeitos devedores. Ou seja, antes mesmo de assumir, Gilson já está agindo (e sendo tratado) como presidente da Amunes.

Trio socialista

Sergio Majeski, Davi Esmael e Sérgio de Sá se reuniram ontem. O tema: lançamento de candidatura própria do PSB, partido do trio, a prefeito de Vitória em 2020. Os três são cotados.

Praça Oito - 15/03/2019 Crédito: Vitor Bourguignon Vogas

Não é não

Casagrande jogou a pá de cal: não há chance de o governo incluir promoção por tempo de serviço no novo projeto de lei de promoções para PMs. “Não há margem para negociação nesse ponto.”

Lavou as mãos