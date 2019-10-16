Fala de Soraya Manato contém problema legal, político e ético

Soraya Manato admitiu esquema de candidatas laranjas por parte do PSL Crédito: Amarildo

A fala da deputada Soraya Manato (PSL), de dentro do plenário da Câmara, admitindo que seu partido valeu-se de candidaturas laranjas nas eleições de 2018 , está envolta em três problemas: um de ordem jurídica, um de cunho político e outro de natureza ética.

O PROBLEMA JURÍDICO

O jurídico é que o Brasil inteiro está diante de uma confissão de crime, feita publicamente, do interior da câmara acústica que ganha maior ressonância no país. A deputada declarou, textualmente:

“Aqui no PSL, tiveram [sic] os candidatos laranja, mas a grande maioria foi eleita honestamente.”

Para colocar a fala de Soraya no devido contexto, a sua intenção – muito mal calculada – era usar essa informação como argumento de defesa: o PSL lançou, sim, mulheres como candidatas só para cumprir a cota de gênero, e desviou para abastecer outras campanhas os recursos oficialmente declarados à Justiça Eleitoral na prestação de contas de tais candidatas. É disso, afinal, que se trata.

Só que, segundo a deputada capixaba, o PSL não teria sido o único partido a incorrer nessa prática, mas sim só mais um, perfilando-se com partidos de esquerda, inclusive. “Pessoal da esquerda, não tem ninguém santo aqui dentro não, tá? Tem laranja em tudo quanto é partido.”

Pode ser verdade: todo mundo pode ter feito. Mas ela, até onde se sabe, foi a única a confessar o crime publicamente até agora. A partir da fala dela, a Polícia Federal e o Ministério Público têm um novo elemento para aprofundar investigações.

O PROBLEMA POLÍTICO

A fala de Soraya é de um amadorismo político extra-descomunal. Uma mistura de falta de malícia com excesso de inexperiência.

Não é de hoje que o PSL virou uma Torre de Babel . E os próprios representantes do partido têm feito de tudo para implodir essa torre que habitam. A fala irrefletida de Soraya nos fornece mais uma prova disso: o governo do presidente Bolsonaro não precisa de oposição. Se ela achava que estava arrebentando com um belo argumento de defesa… o tiro saiu pela culatra. E os opositores agradecem.

O PROBLEMA ÉTICO

“Mãe, eu colei na prova, mas o Joãozinho também colou, logo sou inocente.” A argumentação de Soraya Manato segue essa linha de raciocínio: todo mundo fez, todo mundo cometeu o mesmo erro (aliás, crime eleitoral); logo, estou eximido de culpa e não posso ser acusado sozinho. Se todos fizeram o mesmo, negá-lo é hipocrisia. E, se você fez o mesmo, não tem moral para me criticar.

O problema está na lógica contida nesse tipo de argumentação. Seria o famoso caso do “sujo falando do mal lavado”, o “roto criticando o maltrapilho”. Mas o fato de o roto ser roto não torna o outro menos maltrapilho. O seu pecado não absolve o meu.

Além disso, a lógica interna do argumento é a do “nivelamento por baixo”: todos eles, situação e oposição, estariam irmanados numa mesma vala comum. A fala de Soraya poderia ser assim traduzida: "Podemos ter as nossas grandes diferenças políticas e ideológicas, mas estamos unidos no cometimento do ilícito eleitoral”.

É de causar espanto, vindo da representante do partido que deu sustentação à candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência em 2018 e que agora é o principal partido da base do presidente no Congresso.

Luciano Bivar e Jair Bolsonaro. Antes mantinham as aparências. Agora, estão publicamente rompidos Crédito: Instagram

Bolsonaro, nunca é demais lembrar, foi eleito com a promessa e a expectativa de que inauguraria um novo padrão ético e de governança no país e teria tolerância zero com desvios éticos e de recursos; chegou ao Planalto com discurso moralizador, anticorrupção e anti-establishment político, apresentando-se como expoente da “renovação política” e prometendo não repetir as velhas práticas mantidas por partidos tradicionais. Por um momento, fez muitos eleitores acreditarem que corrupção e todo tipo de malfeitos seriam exclusividade de partidos de esquerda.

Agora vem a deputada bolsonarista afirmar com toda a naturalidade que, começando pela campanha, o PSL fez exatamente o mesmo que os outros partidos fizeram e que bolnaristas criticavam em tais partidos. Ficou confuso: a promessa era a de copiar as “práticas da esquerda” ou a de fazer tudo diferente de “tudo isso que tá aí”?