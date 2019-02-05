Divisão dos espaços na Assembleia: quem ganha e quem perde

Enivaldo dos Anjos ganhou, enquanto Theodorico Ferraço perdeu na redivisão dos espaços na Assembleia Legislativa Crédito: Assembleia Legislativa

A composição das 15 comissões permanentes da Assembleia Legislativa, definida na tarde desta segunda-feira (4), fornece a fotografia da nova configuração de forças políticas na Casa. Em primeira análise, quem mais sai perdendo é o veterano Theodorico Ferraço (DEM). Quem mais ganha são os deputados Fabrício Gandini (PPS) e, acima de tudo, Enivaldo dos Anjos (PSD).

Em sessão plenária realizada na tarde desta segunda-feira, os membros das 15 comissões foram lidos pelo deputado Marcelo Santos (PDT), presidente do blocão parlamentar criado na última sexta-feira (1º) com esse fim. Em seguida, as formações de cada colegiado foram votadas e aprovadas pelo plenário.

Confira abaixo os destaques:

THEODORICO FERRAÇO

Ex-presidente da Assembleia Legislativa, Theodorico Ferraço ficou de fora da Mesa Diretora eleita na última sexta-feira. Dos 30 deputados empossados naquele dia, ele foi o único que não assinou a lista para participar do blocão. Como consequência, ficou com espaço bastante limitado na partilha dos espaços nas comissões.

De acordo com o regimento interno da Assembleia, cada deputado é obrigado a participar de pelo menos uma comissão e pode participar de até quatro. Theodorico foi escalado para apenas uma: será um dos membros titulares da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos – membro comum, sem a presidência nem a vice-presidência.

Outro que obteve espaço reduzido, muito aquém do que chegou a almejar, é o ex-vereador de Colatina Renzo Vasconcelos (PP), que chega agora à Assembleia. Em meados de janeiro, Renzo chegou a admitir que gostaria de ser titular da Mesa Diretora. Na Mesa, não conseguiu entrar nem como suplente. Nas comissões, ficou como titular somente da de Saúde, presidida por Hércules Silveira (MDB).

ENIVALDO E GANDINI

As três comissões consideradas as mais importantes são, nesta ordem: a de Constituição e Justiça; a de Finanças e Orçamento; e a de Cidadania e Direitos Humanos. Isso com base no volume de projetos que passam por lá. Antes de poderem ser votados em plenário, todos os projetos precisam receber parecer das comissões de Justiça e de Finanças, e quase todos recebem parecer da de Cidadania.

Fabrício Gandini (PPS) e Enivaldo dos Anjos são os únicos titulares tanto da Comissão de Justiça como da de Finanças. Gandini ficou com a presidência da Comissão de Justiça. Já Enivaldo é o novo vice-presidente da de Finanças.

Gandini é recém-chegado à Casa, enquanto Enivaldo é um deputado experiente (acaba de iniciar o 5º mandato na Assembleia). Em comum, os dois são aliados de primeira hora do governo de Renato Casagrande (PSB).

Gandini é presidente estadual do PPS, partido do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, um dos principais aliados de Casagrande.

Já Enivaldo é simplesmente o líder do governo Casagrande no plenário, anunciado pelo governador na última quinta-feira.

SÓ DÁ ENIVALDO

Além disso, Enivaldo é o único deputado com cadeira de titular nas três comissões mais importantes: Justiça, Finanças e Cidadania, sendo que, nesta última, ainda ficou com a presidência.

Além de estar nesses três colegiados, ele foi escalado como titular de uma quarta comissão muito importante: a de Segurança e Combate ao Crime Organizado.

Segundo um parlamentar com muitos anos de Casa, a importância de Enivaldo figurar nessas comissões é exatamente por ele ser o líder do governo. "O líder tem mesmo que figurar em todas essas comissões porque é o cara que vai explicar e debater os projetos do governo."

LISTA COMPLETA

Confira, abaixo, os titulares das 15 comissões permanentes da Assembleia pelo próximo biênio:

. Comissão de Justiça

FABRÍCIO GANDINI (PPS) - presidente

VANDINHO LEITE (PSDB) - vice-presidente

ENIVALDO DOS ANJOS (PSD)

ALEXANDRE QUINTINO (PSL)

JANETE DE SÁ (PMN)

RAFAEL FAVATTO (PATRI)

MARCELO SANTOS (PDT)

. Comissão de Finanças

EUCLÉRIO SAMPAIO (PSDC) - presidente

ENIVALDO DOS ANJOS (PSD) - vice-presidente

JOSÉ ESMERALDO (MDB)

FABRÍCIO GANDINI (PPS)

ALEXANDRE XAMBINHO (Rede)

RAFAEL FAVATTO (Patriota)

MARCOS GARCIA (PV)

. Comissão de Cidadania

ENIVALDO DOS ANJOS (PSD) - presidente

IRINY LOPES (PT) - vice-presidente

LORENZO PAZOLINI (PRP)

ADILSON ESPINDULA (PTB)

THEODORICO FERRAÇO (DEM)

. Comissão de Meio Ambiente

RAFAEL FAVATTO (Patriota) - presidente

RAQUEL LESSA (PROS) - vice-presidente

MARCOS GARCIA (PV)

FABRÍCIO GANDINI (PPS)

IRINY LOPES (PT)

. Comissão de Cultura e Comunicação

TORINO MARQUES (PSL) - presidente

CARLOS VON (Avante) - vice-presidente

DANILO BAHIENSE (PSL)

. Comissão de Educação

VANDINHO LEITE (PSDB) - presidente

LORENZO PAZOLINI (PRP) - vice-presidente

SERGIO MAJESKI (PSB)

DARY PAGUNG (PRP)

EMILIO MAMERI (PSDB)

. Comissão de Saúde

HÉRCULES SILVEIRA (MDB) - presidente

EMILIO MAMERI (PSDB) - vice-presidente

RAFAEL FAVATTO (Patriota)

RENZO VASCONCELOS (PP)

HUDSON LEAL (PRB)

. Comissão de Cooperativismo

MARCOS MANSUR (PSDB) - presidente

HUDSON LEAL (PRB) - vice-presidente

ALEXANDRE XAMBINHO (REDE)

. Comissão de Agricultura

JANETE DE SÁ (PMN) - presidente

ADILSON ESPINDULA (PTB) - vice-presidente

JOSÉ ESMERALDO (MDB)

HUDSON LEAL (PROS)

MARCOS GARCIA (PV)

TORINO MARQUES (PSL)

RAFAEL FAVATO (PSL)

EMILIO MAMERI (PSDB)

. Comissão de Defesa do Consumidor

DARY PAGUNG (PRP) - presidente

VANDINHO LEITE (PSDB) - vice-presidente

EUCLÉRIO SAMPAIO (PSDC)

. Comissão de Segurança

DANILO BAHIENSE (PSL) - presidente

ALEXANDRE QUINTINO (PSL) - vice-presidente

EUCLÉRIO SAMPAIO (PSDC)

CAPITÃO ASSUMÇÃO (PSL)

LORENZO PAZOLINI (PRP)

MARCELO SANTOS (PDT)

ENIVALDO DOS ANJOS (PSD)

EMILIO MAMERI (PSDB)

LUCIANO MACHADO (PV)

. Comissão de Turismo

CARLOS VON (Avante) - presidente

TORINO MARQUES (PSL) - vice-presidente

ADILSON ESPINDULA (PTB)

. Comissão de Ciência e Tecnologia

ALEXANDRE XAMBINHO (Rede) - presidente

SERGIO MAJESKI (PSB) - vice-presidente

FABRÍCIO GANDINI (PPS)

VANDINHO LEITE (PSDB)

JANETE DE SÁ (PMN)

. Comissão de Infraestrutura

MARCELO SANTOS (PDT) - presidente

MARCOS MANSUR (PSDB) - vice-presidente

DARY PAGUNG (PRP)

. Comissão de Políticas sobre Drogas

LORENZO PAZOLINI (PRP) - presidente

LUCIANO MACHADO (PV) - vice-presidente