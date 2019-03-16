De olho nas próximas eleições, Audifax se aproxima de Amaro e de Musso

Praça Oito - 16/03/2019 Crédito: Amarildo

Disposto a ser candidato a governador do Estado em 2022, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), iniciou nesta sexta-feira uma aproximação política ostensiva com o grupo político de Amaro Neto e Erick Musso (ambos do PRB).

A pedido do prefeito, ele foi recebido por Erick ontem no gabinete do presidente da Assembleia. Da conversa também participaram Amaro, o deputado estadual Alexandre Xambinho (Rede) e o diretor-geral da Assembleia e presidente estadual do PRB, Roberto Carneiro.

Nos bastidores, Roberto é considerado o estrategista de Amaro e de Erick. Os três são os pilares de um novo grupo político em formação no Espírito Santo desde a reeleição de Erick para a presidência da Assembleia. Formam um núcleo em torno do qual giram outros atores políticos, como Marcelo Santos (PDT), Hudson Leal (PRB), Lorenzo Pazolini (PRP), entre outros. O próprio Xambinho, “deputado de Audifax”, também acaba de aderir a esse grupo. Foi ele o mediador desse primeiro passo de Audifax em direção ao grupo de Erick e Amaro.

Em comum com esse grupo, Audifax tem muito mais do que pode parecer à primeira vista. Assim como Erick e Amaro, nutre planos ambiciosos para as próximas eleições. E, assim como eles, não faz parte do sistema que gira em torno da estrela do governador Renato Casagrande (PSB). Portanto, quer crescer politicamente (e muito), mas em um movimento alternativo, independente do grupo que hoje comanda o Espírito Santo – e também de outros, como o de Manato (PSL) e o de Paulo Hartung (hoje desagregado).

Audifax, assim como Xambinho, também está decidido a sair da Rede, partido que não superou a cláusula de barreira na eleição de outubro e que ficou pequeno demais para comportar as aspirações do prefeito. Para viabilizar seu projeto, Audifax não pode ficar como um peão solto, isolado, no novo tabuleiro geopolítico capixaba. Por isso, para ele, uma composição com esse novo e jovem grupo de Roberto, Amaro e Erick pode ser uma alternativa estrategicamente interessante.

Post do presidente da Assembleia, Erick Musso, sobre reunião com o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, na manhã do dia 15/03/2019 Crédito: Instagram de Erick Musso

“Foi uma conversa de aproximação do Audifax conosco, mediada pelo Xambinho, que tem uma boa relação com o nosso grupo. O prefeito quer fazer o seu sucessor na Serra e busca novos projetos para 2020 e mais à frente. Por isso está buscando se aproximar de novas lideranças”, resumiu Amaro. O deputado federal não admite, mas o foco total dele em 2020 é tentar novamente a Prefeitura de Vitória.

Audifax, enfim, está buscando outro caminho a fim de pavimentar candidatura ao governo em 2022, o que não passa por ingressar no PRB. Na verdade, saindo da Rede, ele tende a entrar em uma sigla que possa controlar. É um princípio de aproximação, mas um princípio promissor. Conforme apuramos, na conversa de ontem, Audifax afirmou com todas as letras aos demais que quer estar com eles. Na semana que vem, os mesmos personagens devem voltar a se reunir, mas dessa vez com a presença do senador Fabiano Contarato (Rede), afilhado político de Audifax.

“Forte, ainda mais forte”

Um dos envolvidos na conversa de ontem abriu o jogo: “Estamos fazendo uma aproximação política visando às eleições de 2020 e até às de 2022. Audifax quer fazer parte desse grupo. Nosso plano é criar um grupo forte para fortalecer as eleições municipais e, se tivermos um bom resultado em 2020, esse grupo pode carimbando o passaporte para indicar um nome para o governo do Estado, o qual pode ser Audifax. Ele está disposto a disputar contra Renato em 2022. Se Erick já tinha um grupo forte, a vinda do Audifax fortalece ainda mais. Isso sinaliza que existe hoje um novo grupo político, muito forte, no Espírito Santo”.

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