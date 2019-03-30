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Vitor Vogas

De olho em Cariacica, Marcelo, Assis e Gilson Daniel se reúnem

Iniciativa partiu do deputado estadual, candidato a prefeito da cidade nas últimas três eleições e cotado para disputar a próxima

Publicado em 29 de Março de 2019 às 21:14

Públicado em 

29 mar 2019 às 21:14
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Reunião promovida pelo deputado Marcelo Santos para discutir o futuro de Cariacica Crédito: Assessoria de Marcelo Santos
Apontado como pré-candidato a prefeito de Cariacica novamente em 2020, o deputado estadual Marcelo Santos (PDT) promoveu um encontro nesta sexta-feira (29) entre alguns líderes políticos, incluindo outros nomes cotados como possíveis candidatos a prefeito da cidade no ano que vem. 
No rol de "prefeitáveis", a reunião incluiu o diretor de Segurança da Assembleia Legislativa, Subtenente Assis (PSL), candidato ao Senado em 2018; o presidente da Câmara de Cariacica, César Lucas (PV); e o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos). Este último requer um asterisco: já manifestou interesse em disputar a Prefeitura de Cariacica em 2020, mas esbarra em impedimento legal, por encerrar o segundo mandato seguido à frente da Prefeitura de Viana. 
Do encontro também participaram alguns aliados de primeira hora de Marcelo atualmente, como o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB), o líder do governo Casagrande na Casa, Enivaldo dos Anjos (PSD), e o diretor-geral da Assembleia, Roberto Carneiro, que também é presidente estadual do PRB. Outros participantes foram o vereador Edson Nogueira (MDB) e o ex-vereador Hélcio Couto.
Marcelo Santos disputou as últimas três eleições a prefeito de Cariacica, em 2008, 2012 e 2016. Sofreu três derrotas sucessivas, incluindo uma virada na reta final do segundo turno de 2016 para o atual prefeito, Juninho (PPS). 
Segundo a assessoria de imprensa de Marcelo, o anfitrião do encontro procura um "alinhamento de ideias". A proposta é "iniciar um debate em torno do futuro da cidade". 
"Conversamos sobre os desafios da nossa cidade e os problemas com que nos deparamos no dia dia", afirmou Marcelo, em nota. "Precisamos nos despir de qualquer vaidade e nos unir em prol da cidade para construir, juntos, um projeto e um planejamento que melhorem todos os gargalos que vivenciamos em Cariacica."
Marcelo ainda explicou que o objetivo não é a construção de candidatura única à prefeitura. "Nosso objetivo não é impor um nome para disputar, mas precisamos entender o recado das ruas e nos reciclar, estando mais próximos da população." 
Também aliado de Marcelo Santos, o deputado federal Amaro Neto (PRB) foi convidado, mas não pôde comparecer. Segundo a assessoria de Marcelo, o grupo pretende se reunir quinzenalmente daqui para a frente. 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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