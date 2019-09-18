Corregedoria da Assembleia prepara pizza à piemontese no caso Assumção

Coluna Vitor Vogas - 19/09/2019 Crédito: Amarildo

Uma pizza no capricho está sendo preparada, temperada e prestes a ser assada na fornalha da Corregedoria Geral da Assembleia Legislativa , no processo a ser instaurado no órgão em face do deputado Capitão Assumção (PSL). Mais especificamente, uma pizza à piemontese.

Por que este sabor? A resposta é geográfica e onomástica.

Piemonte é uma bela e próspera região no noroeste da Itália, que faz fronteira com a Suíça e a França e cuja capital é a cidade de Turim. Ou, em italiano, Torino. Isso mesmo: Torino, igual ao nome do jornalista Torino Marques , agora também deputado e colega de Assumção na bancada do PSL na Assembleia. Somados a Danilo Bahiense e a Coronel Quintino, os dois formam o quarteto de representantes do partido de Jair Bolsonaro no Poder Legislativo do Estado.

Pois bem, apesar de pertencer ao mesmo partido que Assumção, o deputado Torino Marques foi designado pelo corregedor-geral, Hudson Leal (PRB) – o pizzaiolo nesta história – para a função de relator do processo por quebra de decoro contra Assumção na Corregedoria Geral da Assembleia.

Torino disse ontem à coluna que quer assumir a relatoria. “Tenho interesse em participar disso. A tendência é que eu aceite a relatoria.” Após um primeiro momento de relutância,“Tenho interesse em participar disso. A tendência é que eu aceite a relatoria.”

A Corregedoria Geral é uma espécie de Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia, onde deputados investigam os próprios pares, podendo propor ao plenário algumas sanções em cada caso, que vão de mera advertência até cassação do mandato . No artigo 294, o Regimento Interno da Casa, diz, expressamente, que discursos que “contenham incitação à prática de crimes” são considerados “atentatórios contra o decoro parlamentar”.

Perguntamos a Torino se ele, pessoalmente, vê algum impedimento ético em assumir a relatoria do caso por ser do mesmo partido que Assumção. Devido à relação partidária, ele poderia (na verdade, deveria) declarar a própria suspeição e dar-se por impedido. Sobre esse ponto, o deputado respondeu que ainda vai consultar os pares na Corregedoria e o presidente estadual do PSL, Carlos Manato, mas reforçou que, pessoalmente, gostaria de assumir a relatoria.

No artigo 14, § 1º, o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia, incorporado ao Regimento Interno, indica que membros da Corregedoria não podem antecipar juízo de valor sobre um caso concreto, devendo “observar o sigilo e a discrição inerentes à natureza de sua função”, “sob pena de imediato desligamento e substituição”.

Torino foi indicado pelo próprio Hudson, no início de agosto, para compor o órgão, em um assento que estava vago.