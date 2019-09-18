Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitor Vogas

Casagrande sai em defesa de Majeski em briga com MPES: "Inviolável"

Deputado do PSB pode ser processado por Eder Pontes, procurador-geral de Justiça, por entrevista sobre projeto que criou cargos. Para governador, "parlamentar tem dire

Públicado em 

18 set 2019 às 17:26
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Governador Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva
Pela primeira vez, o governador Renato Casagrande fez uma fala enfática em defesa do deputado estadual Sergio Majeski, do seu partido, o PSB, no caso em que o procurador-geral de Justiça, Eder Pontes, cogita ingressar com ação penal contra Majeski na Justiça por crime contra a honra, em razão de críticas feitas pelo deputado a um projeto do Ministério Público Estadual (MPES).
Para Casagrande, “o parlamentar é inviolável na sua manifestação.”
“Primeiro, é preciso respeitar as instituições, tanto a Assembleia como o Ministério Público. O Ministério Público tem que tomar a decisão que achar que deverá tomar. E o parlamentar é inviolável na sua manifestação. Acho que, se o Ministério Público se sentiu ofendido, é natural que ele possa entrar. Mas o parlamentar também tem o direito de se expressar.”
Perguntamos, então, a Casagrande, se o mesmo raciocínio se aplicaria ao caso do deputado estadual Capitão Assumção, que, no dia 11 de setembro, ofereceu dinheiro, da tribuna da Assembleia, a quem matar a pessoa que assassinou uma jovem naquele dia, em Cariacica.
Segundo Casagrande, são situações bem diferentes.
“O parlamentar tem o direito de se expressar politicamente. Outros tipos de pronunciamento que levam à indução de um rompimento legal têm diferença nisso que estou falando.”
ENTENDA O CASO
No dia 17 de julho, em entrevista ao “Bom Dia ES”, Majeski criticou o projeto de autoria de Eder Pontes, aprovado na véspera na Assembleia Legislativa, que permitiu ao MPES criar até 307 cargos comissionados. Disse que a aprovação teria sido uma “troca de gentilezas” entre as cúpulas da Assembleia e do MPES.
Pontes, então, ingressou com uma “interpelação judicial criminal” em face de Majeski, no Tribunal de Justiça do Estado (TJES). Na prática, ele pediu à Justiça estadual para cobrar explicações de Majeski, em juízo. Em suas alegações, o deputado disse não ter cometido crime e que sua declaração é protegida pela imunidade parlamentar para exprimir suas opiniões.
Nesta terça-feira (17), o desembargador substituto Délio José Rocha Sobrinho devolveu ao MPES os autos desse processo, com a resposta de Majeski. De posse dos autos, cabe a Eder Pontes decidir se ajuizará ou não uma ação penal no TJES contra Majeski, por crime contra a honra (calúnia, injúria, difamação).
SÓ PARA LEMBRAR
Tanto Majeski como Assumção respondem a processos por possível quebra de decoro parlamentar no âmbito da Corregedoria da Assembleia. O de Majeski, assinado por um cidadão de nome desconhecido, foi encaminhado pelo MPES. Sobre a fala de Assumção, o MPES, pelo que consta, não tomou nenhuma providência legal até o momento. 
 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Banco Central MPES Renato Casagrande Sergio Majeski Capitão Assumção
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados