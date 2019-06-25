Casagrande critica conduta de Moro em conversas com Deltan

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o ministro de Justiça, Sergio Moro Crédito: Secom/Divulgação

Lava Jato em Curitiba. Para Casagrande, os diálogos revelam "um descuido na relação entre o Poder Judiciário e o Ministério Público" – representados no episódio, respectivamente, por Moro e Dallagnol. O governador Renato Casagrande (PSB) criticou a conduta do ex-juiz Sergio Moro nos diálogos travados via Telegram com o procurador da República Deltan Dallagnol , coordenador da força-tarefa daem Curitiba. Para Casagrande, os diálogos revelam "um descuido na relação entre o Poder Judiciário e o Ministério Público" – representados no episódio, respectivamente, por Moro e Dallagnol.

Para Casagrande, a explicitação dos diálogos, publicados em reportagens do site "The Intercept Brasil", mostra "um caminho combinado" entre as duas instituições que não é o melhor para fortalecê-las. As declarações foram dadas em entrevista à coluna no fim da manhã desta terça-feira (25), após evento no Palácio Anchieta.

"Eu avalio que houve um descuido na relação entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. Se isso teve interferência e influência no resultado final, eu não sei. Mas a explicitação de um diálogo e de uma parceria muita próxima entre o Ministério Público e o Poder Judiciário mostra de fato um caminho combinado entre as duas instituições que não é apropriado para o fortalecimento das instituições democráticas."

CONTEXTO

Os diálogos revelados pelo site "The Intercept Brasil" – segundo o site, obtidos por meio de fonte sigilosa – sugerem atuação conjunta de Moro com o Ministério Público Federal (MPF), a parte acusadora, quando ele era juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável por julgar os processos da Lava Jato.

Mensagens divulgadas pelo site mostraram que Moro e Dallagnol mantinham colaborações. Por meio de mensagens trocadas no aplicativo Telegram, os dois discutiam processos em andamento e comentavam pedidos feitos à Justiça pelo MPF. As conversas supostamente mostrariam que Moro teria orientado investigações da Lava Jato.

Segundo as reportagens, Moro sugeriu ao MPF trocar a ordem de fases da Lava Jato, cobrou a realização de novas operações, deu conselhos e pistas e antecipou ao menos uma decisão judicial.

Moro ainda teria manifestado sua desaprovação a uma investigação iniciada pelo MPF sobre suposto caixa dois nas campanhas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), na década de 1990. Em mensagem enviada a Deltan no dia 13 de abril de 2017, Moro questiona se as suspeitas divulgadas pela imprensa contra FHC eram "sérias". O ex-juiz se referia ao relato de Emílio Odebrecht de suposto pagamento de caixa dois para campanhas de FHC à Presidência em 1994 e 1998.