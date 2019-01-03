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Vitor Vogas

Bolsonaro vai prorrogar incentivo para empresas da Sudene

Medida beneficia os 28 municípios capixabas localizados acima do Rio Doce

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 19:57

Públicado em 

03 jan 2019 às 19:57
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Bolsonaro vai prorrogar incentivos fiscais da Sudam e da Sudene Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) sancionou a Medida Provisória (MP) que prorroga por mais cinco anos os incentivos fiscais para empresa instaladas em municípios das áreas da Sudam (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) e da Sudene (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste).
A medida beneficia todos os 28 municípios capixabas situados acima do Rio Doce, incluídos na região da Sudene.
A informação é do deputado federal Carlos Manato, presidente estadual do PSL e futuro secretário especial do governo Bolsonaro para articulação com a Câmara Federal. 
Segundo Manato, Bolsonaro vetou a extensão dos incentivos para municípios localizados na região Centro-Oeste.
Os incentivos fiscais da Sudene e da Sudam expiraram no último dia 31 de dezembro.
Com a MP que prorroga os incentivos por mais cinco anos, as empresas que atuem nessas regiões ficam isentas da cobrança de imposto de renda e ficam obrigadas a reinvestir no próprio negócio o valor que deixam de recolher ao erário. 

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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