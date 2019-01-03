Bolsonaro vai prorrogar incentivo para empresas da Sudene

Bolsonaro vai prorrogar incentivos fiscais da Sudam e da Sudene Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) sancionou a Medida Provisória (MP) que prorroga por mais cinco anos os incentivos fiscais para empresa instaladas em municípios das áreas da Sudam (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) e da Sudene (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste).

A medida beneficia todos os 28 municípios capixabas situados acima do Rio Doce, incluídos na região da Sudene.

A informação é do deputado federal Carlos Manato, presidente estadual do PSL e futuro secretário especial do governo Bolsonaro para articulação com a Câmara Federal.

Segundo Manato, Bolsonaro vetou a extensão dos incentivos para municípios localizados na região Centro-Oeste.

Os incentivos fiscais da Sudene e da Sudam expiraram no último dia 31 de dezembro.