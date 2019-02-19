A guinada do PSDB à direita

Charge Crédito: Amarildo

O deputado estadual Vandinho Leite possui um objetivo estratégico no momento: chegar à presidência estadual do PSDB, na convenção que deve ocorrer no comecinho de maio. Apoiado por colegas como o também deputado Emilio Mameri, Vandinho trabalha pela construção de uma chapa de consenso. O sucesso ou não do deputado nessa empreitada será determinante não só para o seu futuro político mas para o futuro do próprio partido no Espírito Santo. O resultado dessa convenção ajudará a definir a nova cara do PSDB no Estado: centro, direita, extrema-direita?

Como registramos aqui no último domingo, Vandinho acaba de assumir o seu 3º mandato na Assembleia Legislativa expressando da tribuna um “viés ideológico” ultraconservador, concentrado em uma agenda de costumes própria de uma direita, digamos, bolsonarista. Ideologicamente, é um perfil que foge muito às origens do próprio PSDB, nascido em 1988 como partido de centro-esquerda e como autêntico representante da social-democracia no Brasil. Ao longo dos anos, porém, o partido foi se metamorfoseando, a tal ponto que hoje pouco guarda daquele PSDB de Mário Covas e de FHC (presidente de honra dos tucanos e crítico do governo Bolsonaro).

Sob a liderança de Geraldo Alckmin, o partido já havia sofrido uma inflexão para o campo de centro-direita: mais liberal na economia, mais conservador nos costumes. Mas longe de se perfilar ao bolsonarismo (ideologia muito mais à extrema-direita). Alckmin inclusive se opôs a Bolsonaro na eleição presidencial. Mas os dias do ex-governador de São Paulo à frente do PSDB também estão contados, e a sigla está prestes a passar para as mãos de seu sucessor no Palácio dos Bandeirantes, João Doria. Este sim colou em Bolsonaro na campanha, em todos os sentidos, inclusive ideológico.

Com Doria no comando nacional, a tendência é que o PSDB sofra uma guinada decisiva, ainda mais à direita. Com Vandinho na presidência estadual, a tendência é que essa guinada se reproduza no Espírito Santo, conduzida pelo deputado. É o que ele mesmo indica. “Essa ideia de esquerda mais engomadinha, na minha opinião, não faz sentido algum.” Confira a entrevista dele na íntegra:

O senhor retorna à Assembleia fazendo pronunciamentos mais incisivos e marcando posições muito fortes como defensor de pautas ligadas à direita conservadora, que se saiu muito bem nas urnas no ano passado e fortaleceu sua bancada na Assembleia. Como o sr. se posiciona hoje, ideologicamente?

O meu perfil, não somente neste mandato, é só pegar minha atuação parlamentar nos outros mandatos que eu tive, sempre foi um perfil conservador. Nessas pautas conservadoras, sempre tive posições claríssimas. Nessa questão da “ideologia de gênero”, na questão do aborto... Ou seja, são vários os pontos e os temas que, ao longo da minha vida pública, eu sempre defendi de forma clara. Pode ser que talvez agora num tom um pouco mais incisivo, mas meus posicionamentos nesse perfil mais de centro-direita, digamos, é o que eu sempre tive ao longo dos anos. É verdade que, com o acúmulo de experiência e de conhecimento, talvez agora de uma forma mais incisiva.

O sr. hoje então se define como um político de centro-direita?

Centro-direita.

E o PSDB? Como o sr. define o partido, ideologicamente?

O PSDB, ideologicamente, no seu conceito original, foi uma ideia na sua concepção mais de centro-esquerda, né? Eu acho que, ao longo dos anos, essa tendência foi diminuindo. E, com o novo posicionamento nacional do partido, mais alinhado ao que pensa o governador de São Paulo, João Doria, eu acredito que a tendência é que o PSDB neste novo momento, em que o partido precisa estar lá, eu acredito que seja necessário esse posicionamento de centro-direita. Essa ideia de esquerda mais engomadinha, na minha opinião, não faz sentido algum.

O sr. está construindo um movimento a fim de encabeçar uma chapa única na próxima convenção estadual do PSDB. Se o sr. se tornar presidente estadual do partido, pretende contribuir para essa guinada à direita conduzida nacionalmente pelo prefeito João Doria?