Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitor Vogas

A emoção de Dona Annita, mãe do governador

Ela se disse lisonjeada por participar pela segunda vez da posse de seu filho como chefe do Executivo estadual

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 21:33

Públicado em 

01 jan 2019 às 21:33
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Ao centro, Dona Anita (mãe de Casagrande), 86 anos, escoltada pelas filhas Rita e Lúcia Crédito: Vitor Vogas
Mãe do governador Renato Casagrande, dona Anna Venturim Casagrande, ou simplesmente Dona Annita, de 86 anos, se disse emocionada por ter tido a chance de ver o filho tomar posse pela segunda vez como chefe do Executivo estadual.
"Muita emoção. Me sinto muito lisonjeada", afirmou Dona Anita, que aproveitou a oportunidade para dar um conselho ao filho governador:
"Falei muitas vezes com ele que tem que ser um governo bom, que tem que andar direitinho, que não pode fazer coisas desonestas", declarou a mãe de Casagrande, que estava acompanhada das filhas Rita e Lúcia, irmãs do governador.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Vitor Vogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados