A emoção de Dona Annita, mãe do governador

Ao centro, Dona Anita (mãe de Casagrande), 86 anos, escoltada pelas filhas Rita e Lúcia Crédito: Vitor Vogas

Mãe do governador Renato Casagrande, dona Anna Venturim Casagrande, ou simplesmente Dona Annita, de 86 anos, se disse emocionada por ter tido a chance de ver o filho tomar posse pela segunda vez como chefe do Executivo estadual.

"Muita emoção. Me sinto muito lisonjeada", afirmou Dona Anita, que aproveitou a oportunidade para dar um conselho ao filho governador: