A emoção de Dona Annita, mãe do governador

Mãe do governador Renato Casagrande, dona Anna Venturim Casagrande, ou simplesmente Dona Annita, de 86 anos, se disse emocionada por ter tido a chance de ver o filho tomar posse pela segunda vez como chefe do Executivo estadual.
"Muita emoção. Me sinto muito lisonjeada", afirmou Dona Anita, que aproveitou a oportunidade para dar um conselho ao filho governador:
"Falei muitas vezes com ele que tem que ser um governo bom, que tem que andar direitinho, que não pode fazer coisas desonestas", declarou a mãe de Casagrande, que estava acompanhada das filhas Rita e Lúcia, irmãs do governador.