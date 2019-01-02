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Vitor Vogas

A emoção de Dona Anna, mãe do governador

Ela se disse lisonjeada por participar pela segunda vez da posse de seu filho como chefe do Executivo estadual

Públicado em 

01 jan 2019 às 21:47
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Ao centro, Dona Anita (mãe de Casagrande), 86 anos, escoltada pelas filhas Rita e Lúcia Crédito: Vitor Vogas
Mãe do governador Renato Casagrande, dona Anna Venturim Casagrande, de 86 anos, se disse emocionada por ter tido a chance de ver o filho tomar posse pela segunda vez como chefe do Executivo estadual.
"Muita emoção. Me sinto muito lisonjeada", afirmou Anna, que aproveitou a oportunidade para dar um conselho ao filho governador:
"Falei muitas vezes com ele que tem que ser um governo bom, que tem que andar direitinho, que não pode fazer coisas desonestas", declarou a mãe de Casagrande, que estava acompanhada das filhas Rita e Lúcia, irmãs do governador.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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