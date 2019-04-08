Não deixe a preguiça de ter relações sexuais dominar a sua vida

Crédito: iStock, Getty Images

“Doutora, não tenho vontade de ter relação, tenho muita preguiça, me sinto cansada e também nem tenho prazer, o que eu faço?”

Nossa, é muita informação em poucas palavras, mas é a realidade de muitas mulheres, infelizmente. Primeiro passo é procurar um médico para realizar os exames clínicos e laboratoriais, para descartar qualquer alteração na condição de saúde, sabendo que está tudo bem, vamos tentar entender de forma superficial, sem uma avaliação clínica adequada.

O cansaço provavelmente se refere ao acúmulo de tarefas que muitas mulheres vivenciam. Nessa era de empoderamento feminino, muitas mulheres têm acumulado funções e tarefas, mas têm se esquecido de que ainda não existem superpoderes. Muitas se consideram insubstituíveis, perdem a sua essência, de serem femininas, para se tonarem “tratores” emocionais. É válido realizar uma distribuição de tarefas, precisamos otimizar nosso tempo, organizar nossas tarefas, casa e vida, para que não nos falte tempo para viver. Precisamos ter tempo para investir em nossa sexualidade, pois segundo alguns especialistas, ela é uma energia vital instintiva direcionada para o prazer, fonte inesgotável de energia.

A preguiça, na maioria dos casos, está ligada a um padrão de comportamento mental, como o despertar pela manhã. Existe um tempo de preguiça em que uns curtem, se permitindo ficar mais tempo na cama, mas outros simplesmente levantam, seja qual for a motivação dessa pessoa, ela escolhe levantar. Assim é o sexo, uns simplesmente escolhem o prazer, enquanto outros não. A preguiça é um estado de prostração e moleza, de causa orgânica ou psíquica, portanto se a origem é psíquica para mudar esse quadro só precisa de você decidir “fazer sexo”. Seja você a mudança da sua vida.

A falta de vontade de ter relação, se não for por conta de uma desordem física, pode ser por questões emocionais, muitas mulheres acham que a vida a dois é um conto de fadas e se frustram com a realidade dos relacionamentos, algumas são auditivas, precisam de elogios e basta apenas um tom de voz ou uma palavra para acabar totalmente com o desejo; outras são sensitivas e precisam de toques além de sexuais, para se sentirem estimuladas; outras são visuais, nem todos os maridos entendem que a louça toda fora do lugar “atrapalha” o desejo dela. Se conhecer é o primeiro passo para o sucesso do relacionamento, o segundo é se comunicar.