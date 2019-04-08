Não deixe a preguiça de ter relações sexuais dominar a sua vida

“Doutora, não tenho vontade de ter relação, tenho muita preguiça, me sinto cansada e também nem tenho prazer, o que eu faço?”
Nossa, é muita informação em poucas palavras, mas é a realidade de muitas mulheres, infelizmente. Primeiro passo é procurar um médico para realizar os exames clínicos e laboratoriais, para descartar qualquer alteração na condição de saúde, sabendo que está tudo bem, vamos tentar entender de forma superficial, sem uma avaliação clínica adequada.
O cansaço provavelmente se refere ao acúmulo de tarefas que muitas mulheres vivenciam. Nessa era de empoderamento feminino, muitas mulheres têm acumulado funções e tarefas, mas têm se esquecido de que ainda não existem superpoderes. Muitas se consideram insubstituíveis, perdem a sua essência, de serem femininas, para se tonarem “tratores” emocionais. É válido realizar uma distribuição de tarefas, precisamos otimizar nosso tempo, organizar nossas tarefas, casa e vida, para que não nos falte tempo para viver. Precisamos ter tempo para investir em nossa sexualidade, pois segundo alguns especialistas, ela é uma energia vital instintiva direcionada para o prazer, fonte inesgotável de energia.
A preguiça, na maioria dos casos, está ligada a um padrão de comportamento mental, como o despertar pela manhã. Existe um tempo de preguiça em que uns curtem, se permitindo ficar mais tempo na cama, mas outros simplesmente levantam, seja qual for a motivação dessa pessoa, ela escolhe levantar. Assim é o sexo, uns simplesmente escolhem o prazer, enquanto outros não. A preguiça é um estado de prostração e moleza, de causa orgânica ou psíquica, portanto se a origem é psíquica para mudar esse quadro só precisa de você decidir “fazer sexo”. Seja você a mudança da sua vida.
A falta de vontade de ter relação, se não for por conta de uma desordem física, pode ser por questões emocionais, muitas mulheres acham que a vida a dois é um conto de fadas e se frustram com a realidade dos relacionamentos, algumas são auditivas, precisam de elogios e basta apenas um tom de voz ou uma palavra para acabar totalmente com o desejo; outras são sensitivas e precisam de toques além de sexuais, para se sentirem estimuladas; outras são visuais, nem todos os maridos entendem que a louça toda fora do lugar “atrapalha” o desejo dela. Se conhecer é o primeiro passo para o sucesso do relacionamento, o segundo é se comunicar.
E por fim a falta de prazer deve ser investigada, descartando todas as desordens físicas, orgânicas, psíquicas e emocionais, é válido procurar ajuda de um especialista. Mas se mesmo assim ainda vive isso em seu relacionamento, só necessita entender que precisamos nos concentrar mais em nossa relação, precisamos ter foco em nosso relacionamento e em nossa sexualidade. Por isso eu pergunto: Quanto tempo do seu dia você se dedica ao seu relacionamento? E na hora H, pensa em dar prazer ou ter prazer? Entender que se dá o dobro de prazer quando se tem é libertador nessas horas, e se concentre na relação, não permita desviar o pensamento. Invista nos cinco sentidos, eles são poderosos aliados em sua sexualidade.